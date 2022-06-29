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Жители в Ростовской области массово заражаются страшными болезнями из-за клещей

29 июня 08:46
Фото: pxhere
В Ростовской области более 30 человек оказались больны из-за укусов клещей, проинформировали в областном Роспотребнадзоре.

В 2022 году в больницы из-за укусов клещей пришли 2833 человека, из них 1050 детей. Всем им меньше 14 лет.

За этот период зарегистрировали 13 случаев заражения Крымской геморрагической лихорадкой. Они подтверждены в нескольких районах, в том числе Пролетарском, Сальском и Новошахтинске.

В Ростове и Шахтах выявили четыре случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Еще 16 жителей региона заразились коксиеллезом, они живут в Сальском и Ремонтненском районах.

Коксиеллез также называется лихорадка Ку, она может проявляться развитием бронхита, специфической атипичной пневмонией. Местным жителям напомнили, что лучше всего снимать клеща у врача в травматологическом пункте.

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