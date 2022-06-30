В Ростове отменили концерт певицы Zivert, а горожанина пытались завербовать в нацбат

Исполнительница Zivert утверждает, что концерт с ее участием в Ростове пытались организовать без ее ведома. Более того компания-организатор уже объявила старт продаж билетов, а некоторые поклонники успели приобрести их.
Так, сообщается, что концерт собирались провести 15 июля, однако певица утверждает, что не планирует посещать Ростов в этот день.
Между тем владелец компании-организатора Embargo Villa Гарий Еганян рассказал свою версию произошедшего, сообщив, что певица отменила концерт самостоятельно. Причиной этого по его мнению стали проблемы с логистикой, из-за которого звезде пришлось бы ехать на следующую точку в программе тура на поезде.
«Бывают капризные артисты. Аэропорт Платов закрыт, а ехать на поезде она не захотела», — объяснил руководитель клуба, добавив, что новую дату концерта объявят в течение суток.
Произошедшее вызвало возмущение у ростовчан, которые заявили, что Zivert постоянно переносит или отменяет концерты. И речь идет не только о Ростове-на-Дону.
В четверг, 30 июня, стало известно, что один из производителей Ростовской области начал производство аналогов напитков компании The Coca-Cola Company, ушедшей с российского рынка.
При этом одному из напитков дали адаптированное название «ZКола». Этот напиток является аналогом продукта зарубежного производства и уже поступил на прилавки магазинов Волгодонска, Цимлянска и еще некоторых городов региона. Сами напитки продают в стандартных объемах по 0,5 литра, литру и 1,5 литра. Информации об их качестве и вкусовых свойствах пока не поступало.
Ростовчанин рассказал, что неизвестный представитель украинского нацформирования предложил ему вступить в ряды нацбатальона, а также участвовать в поджогах военкоматов. Вознаграждение за один поджог должно было составить две тысячи долларов — более ста тысяч рублей по действующему курсу.
Также за угон танка ростовчанину предлагали три миллиона рублей и гражданство Украины, однако мужчина сообщил о произошедшем, не согласившись на озвученные предложения.
«Личность вербовщика сейчас устанавливают. За совершение поджогов он предлагал деньги», — сказано в сообщении.