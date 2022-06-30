В Ростове отменили концерт певицы Zivert, а горожанина пытались завербовать в нацбат

При этом одному из напитков дали адаптированное название «ZКола». Этот напиток является аналогом продукта зарубежного производства и уже поступил на прилавки магазинов Волгодонска, Цимлянска и еще некоторых городов региона. Сами напитки продают в стандартных объемах по 0,5 литра, литру и 1,5 литра. Информации об их качестве и вкусовых свойствах пока не поступало.