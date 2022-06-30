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В Ростове отменили концерт певицы Zivert, а горожанина пытались завербовать в нацбат

30 июня 14:52
Фото: structure.mil.ru
В Ростовской области начали производство отечественного аналога Coca-Cola, а в Ростове певица Zivert отменила концерт, пока одного из местных жителей пытались завербовать в украинский нацбат и убедить поджечь военкоматы.

Патовая ситуация

Исполнительница Zivert утверждает, что концерт с ее участием в Ростове пытались организовать без ее ведома. Более того компания-организатор уже объявила старт продаж билетов, а некоторые поклонники успели приобрести их.

Так, сообщается, что концерт собирались провести 15 июля, однако певица утверждает, что не планирует посещать Ростов в этот день.

Между тем владелец компании-организатора Embargo Villa Гарий Еганян рассказал свою версию произошедшего, сообщив, что певица отменила концерт самостоятельно. Причиной этого по его мнению стали проблемы с логистикой, из-за которого звезде пришлось бы ехать на следующую точку в программе тура на поезде.

Фото: Zivert VK

«Бывают капризные артисты. Аэропорт Платов закрыт, а ехать на поезде она не захотела», — объяснил руководитель клуба, добавив, что новую дату концерта объявят в течение суток.

Произошедшее вызвало возмущение у ростовчан, которые заявили, что Zivert постоянно переносит или отменяет концерты. И речь идет не только о Ростове-на-Дону.

ИмпортоZамещение

В четверг, 30 июня, стало известно, что один из производителей Ростовской области начал производство аналогов напитков компании The Coca-Cola Company, ушедшей с российского рынка.

При этом одному из напитков дали адаптированное название «ZКола». Этот напиток является аналогом продукта зарубежного производства и уже поступил на прилавки магазинов Волгодонска, Цимлянска и еще некоторых городов региона. Сами напитки продают в стандартных объемах по 0,5 литра, литру и 1,5 литра. Информации об их качестве и вкусовых свойствах пока не поступало.

Неудачливые рекрутеры

Ростовчанин рассказал, что неизвестный представитель украинского нацформирования предложил ему вступить в ряды нацбатальона, а также участвовать в поджогах военкоматов. Вознаграждение за один поджог должно было составить две тысячи долларов — более ста тысяч рублей по действующему курсу.

Фото: vk.com/"Это ростов"

Также за угон танка ростовчанину предлагали три миллиона рублей и гражданство Украины, однако мужчина сообщил о произошедшем, не согласившись на озвученные предложения.

«Личность вербовщика сейчас устанавливают. За совершение поджогов он предлагал деньги», — сказано в сообщении.

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