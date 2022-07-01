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Восемь старинных зданий отремонтируют в Ростове за 57,1 млн рублей

1 июля 09:58
Фото: Яндекс. Карты
В Ростове проведут капитальный ремонт в восьми здания, признанных объектами культурного наследия, данные об этом появились на портале закупок.

НКО «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту» выступил заказчиком аукциона, чтобы найти подрядчика, готового выполнить капремонт инженерных сетей в старинных зданиях в центре города. Речь идет о восьми объектах на улицах Большой Садовой, Красноармейской, Московской, а также проспекте Буденновском и переулке Семашко, на ремонт которых выделено почти 57,2 миллиона рублей.

Пять из планируемых объектов ремонта находятся на Большой Садовой — это дома № 23, 25, 34Б/41А и 48, также работы пройдут на Семашко, 80, Буденновском, 33, Красноармейской, 138 и Московской, 17. В документах указано, что в домах потребуется провести ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также привести в порядок крыши, подвалы, фундамент и фасады. Работы по всем объектам необходимо закончить к 10 октября 202 года.

Прием заявок от участников аукциона закроют 11 июля, а победителя выберут спустя неделю.

Ранее в Ростове рассказали, сколько средств потратят на ремонт плитки, уложенной в Соборном переулке.

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#Новости#Диана Троянская#Общество
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