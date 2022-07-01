Восемь старинных зданий отремонтируют в Ростове за 57,1 млн рублей

Пять из планируемых объектов ремонта находятся на Большой Садовой — это дома № 23, 25, 34Б/41А и 48, также работы пройдут на Семашко, 80, Буденновском, 33, Красноармейской, 138 и Московской, 17. В документах указано, что в домах потребуется провести ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также привести в порядок крыши, подвалы, фундамент и фасады. Работы по всем объектам необходимо закончить к 10 октября 202 года.