Восемь старинных зданий отремонтируют в Ростове за 57,1 млн рублей

НКО «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту» выступил заказчиком аукциона, чтобы найти подрядчика, готового выполнить капремонт инженерных сетей в старинных зданиях в центре города. Речь идет о восьми объектах на улицах Большой Садовой, Красноармейской, Московской, а также проспекте Буденновском и переулке Семашко, на ремонт которых выделено почти 57,2 миллиона рублей.
Пять из планируемых объектов ремонта находятся на Большой Садовой — это дома № 23, 25, 34Б/41А и 48, также работы пройдут на Семашко, 80, Буденновском, 33, Красноармейской, 138 и Московской, 17. В документах указано, что в домах потребуется провести ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также привести в порядок крыши, подвалы, фундамент и фасады. Работы по всем объектам необходимо закончить к 10 октября 202 года.
Прием заявок от участников аукциона закроют 11 июля, а победителя выберут спустя неделю.
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