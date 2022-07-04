Поступление в вузы Ростова-на-Дону: все о приемной кампании в 2022 году

Поступить в вуз и получить высшее образование может любой человек, у которого есть документ об окончании школы или получении профессионального образования. Для поступления придется успешно пройти конкурс, в каждом заведении он свой. Обычно на востребованные специальности сразу несколько человек претендуют на одно место, на непопулярных бывает и недобор.
Можно получить образование любой степени:
Предусмотрены бюджетные места, которые оплачивает государство. Но таким образом можно отучиться только один раз, потом придется платить.
Прием документов для поступления вузы начинают с 20 июня, хотя учреждения могут начать этот процесс и раньше. Это можно узнать на сайтах образовательных организаций.
Стоит учитывать, что передать документы можно только в пять вузов на несколько направлений подготовки или специальностей. Точное количество определяет само учреждение, но не больше 10.
До 7 июля документы подают абитуриенты, которым надо сдать творческие или профессиональные вступительные испытания. До 10 июля нужно подать документы тем, кто сдаёт иные экзамены.
Тем, кто решил поступать только по результатам ЕГЭ, нужно успеть все сделать до 20 июля. Некоторые вузы заканчивают прием документов позже этого срока.
Подать документы можно через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале Госуслуг. Эта возможность появилась 20 июня, все делается в электроном виде.
Либо можно воспользоваться онлайн-сервисом вуза, но пока такая возможность есть не везде. В самих образовательных организациях работают приемные комиссии, куда можно принести документы.
Есть еще один вариант — отправить все бумаги по почте. Можно прислать и копии, лучше это сделать заказным письмом.
Для обращения в вуз потребуется комплект документов:
Иногда вузы могут составлять свои списки документов, которые нужно принести. Точный перечень стоит уточнять в приемной комиссии.
На Госуслугах данные документа об образовании и паспорта заполняются автоматически, поэтому приносить их в вуз не требуется. Необходимые для получения льгот документы загружаются в виде сканов.
Оригинал аттестата можно сразу отнести вуз, который считается наиболее приоритетным. После этого нужно дождаться конкурсных списков и понять свои шансы.
Никто не будет мешать, если необходимо забрать аттестат из одного вуза и отнести в другой. Но на это может потребоваться время.
Приемная комиссия имеет право вернуть документ в течение двух часов с момента заявки. Если обращение подано менее чем за два часа до окончания рабочего дня, то, скорее всего, аттестат вернут на следующий день.
В Ростове-на-Дону есть большое количество образовательных учреждений, в которых можно получить высшее образование. Некоторые из них считаются довольно известными.
В городе представлены такие вузы, как Южный федеральный университет, Донской государственный технический университет, Ростовский государственный медицинский университет, Ростовский государственный экономический университет. Также есть возможность поступить в Донской государственный аграрный университет, Южно-Российский государственный политехнический университет имени Платова, Ростовский государственный университет путей сообщения.
В вузах есть как платных отделения, так и бюджетные.
Если не хватает средств, то один из банков предлагает образовательный кредит с господдержкой. Получить его можно с 14 лет.
Кредит можно потратить при получении первого и второго высшего образования. При этом регион обучения значения не имеет.
Процентная ставка составляет 3%, деньги дадут на срок до 15 лет. Нет никаких проблем с досрочным погашением займа.
Учащийся имеет возможность самостоятельно оформить кредит. Для этого потребуются два документа — паспорт и договор об оказании платных образовательных услуг.
Субсидия и льготы останутся в силе, если учащийся поменяет специальность, вуз или уйдет в академический отпуск.
Согласно условиям, деньги можно взять для оплаты любого отрезка учебы.
Абитуриентам не стоит отчаиваться, если не удалось набрать большое количество балов по ЕГЭ. Существуют вузы в Ростове, которые не очень требовательны и возьмут в качестве студентов тех, кто практически завалил единый госэкзамен.
Есть даже сайты с калькуляторами, куда вводишь свои оценки, а система выбирает вузы, которые подойдут с этими результатами.
Следует просмотреть сайты вузов, в которых есть желанием учиться. Здесь будет указано необходимое количество баллов для поступления.
Поэтому не стоит отчаиваться, если ЕГЭ написано плохо. В некоторых вузах проходной балл довольно низкий.
Заранее нет возможности узнать проходные баллы, точные значения станут известны после завершения приема документов, результатов ЕГЭ и вступительных испытаний. Каждый год средний балл меняется, но проанализировать шансы на поступление можно — для этого нужно изучить данные предыдущей приемной кампании.
По итогам прошлого года была собрана статистика о том, какие направления обучения являются самыми востребованными у абитуриентов. Оказалось, что в технических и естественно-научных вузах самым востребованным направлением стала информатика.
Популярной у бывших школьников считается программная инженерия. Остаются востребованными также экономика, менеджмент и юриспруденция.
В правительстве Ростовской области рассказывали, что выпускники вузов в регионе, которые учились на отлично, смогут взять ипотеку на льготных условиях.
Губернатор Василий Голубев говорил о необходимости принять закон, благодаря которому будет обеспечена пониженная ставка. По его словам, акцент будет сделан на представителях медицинских вузов.
Если не удалось поступить на бюджет, то вуз может предложить платный вариант обучения. Стоимость сильно разница, она зависит от направления и формы обучения.
К примеру, в одном из известных вузов за бакалавриат на очной форме обучения за направления «Туризм» и «Менеджмент» придется заплатить около 60 тысяч рублей. Это сумма обучения в год.
В другом вузе за получение педагогического образования придется отдавать около 110 тысяч ежегодно. Если же студент выберет направление «Скульптура», то это будет дороже, ценник увеличится до 222 тысяч рублей.
На направлениях горное дело и нефтегазовое дело студенты ежегодно платят около 150 тысяч рублей. На сайте всех вузов есть расценки, либо контакты, по которым можно узнать стоимость.
В России предусмотрены различные льготы для поступления абитуриентов. Благодаря им можно стать студентом без экзаменов, либо по квоте или преимущественному праву зачисления.
Если школьник выигрывал в Олимпиадах, то некоторые образовательные организации могут начислить ему дополнительные баллы. Это увеличивает шансы на поступление.
Имеют право на зачисление в вуз без экзаменов:
Также это касается победителей и призеров олимпиад школьников. Однако есть нюансы, что олимпиадники могут льготно пройти в вуз только по профилю олимпиады.
При этом возможность поступления существует в течение четырех лет с момента проведения олимпиады. Никаких дополнительных испытаний вуза проходить не потребуется.
Образовательное учреждение присвоит максимальное количество баллов по ЕГЭ по одному общеобразовательному предмету.
Государство может выделять деньги на обучение студентов, это называется особой квотой. При этом оплачивают не менее 10% мест по одному направлению.
Например, если выделено 10 мест, то одно из них должно быть по этой квоте. Поступать в вузы подобным образом могут несколько категорий граждан:
Личные достижения во время обучения в школе могут повысить шансы поступления на бюджет. За успехи вуз может давать дополнительные баллы, либо делать выбор в пользу этого абитуриента.
Достижения могут быть различными, в том числе в спорте или учебе. Для этого нужно участвовать в олимпиадах и спортивных состязаниях, побеждая или завоевывая призы.
Если абитуриент все выполнил верно, но на бюджет не зачислили, то следует обратиться за получением письменного отказа. После этого можно обжаловать отказ в апелляционной комиссии, либо стоит обратиться в прокуратуру или суд.
Если же поступить в этом году не получится, то можно попробовать свои силы на следующий год. Либо пойти на платное отделение, где не требуется высокий балл для поступления.