Поступление в вузы Ростова-на-Дону: все о приемной кампании в 2022 году

Поступить в вуз и получить высшее образование может любой человек, у которого есть документ об окончании школы или получении профессионального образования. Для поступления придется успешно пройти конкурс, в каждом заведении он свой. Обычно на востребованные специальности сразу несколько человек претендуют на одно место, на непопулярных бывает и недобор.