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Ростовская область отправила на Донбасс 11 тысяч тонн мяса в 2022 году

6 июля 17:37
Фото: 1mediainvest.ru
Из Ростовской области в ДНР и ЛНР в текущем году было экспортировано 11 тысяч тонн мяса. Об этом сообщает региональный Россельхознадзор.

Практически на четверть увеличился экспорт мяса из донского региона в республики Донбасса. С начала этого года порядка 11 тысяч тонн мяса были отправлены в соседние ДНР и ЛНР. Россельхознадзор уточняет, что больше всего экспортировалась готовая мясная продукция - 3,3 тысячи тонн, далее идут свиные субпродукты - 3,1 тысячи тонн, замыкает тройку мясо птицы - 1,7 тысячи тонн.

Ранее стало известно, что донские власти планируют вязать Ростовскую область и Донбасс железнодорожным сообщением. Это должно решить проблему с транспортировкой грузов между регионами.

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