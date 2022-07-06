Ростовская область отправила на Донбасс 11 тысяч тонн мяса в 2022 году

Практически на четверть увеличился экспорт мяса из донского региона в республики Донбасса. С начала этого года порядка 11 тысяч тонн мяса были отправлены в соседние ДНР и ЛНР. Россельхознадзор уточняет, что больше всего экспортировалась готовая мясная продукция - 3,3 тысячи тонн, далее идут свиные субпродукты - 3,1 тысячи тонн, замыкает тройку мясо птицы - 1,7 тысячи тонн.