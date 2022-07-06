В Ростове на кольце ЦГБ закроют для движения одну полосу

В донской столице с 20 июля автомобилисты не смогут проехать по одной из полос на кольце ЦГБ. Это связано со строительством на Ворошиловском проспекте трубопровода для нужд пожаротушения. Ограничение, в частности, будет касаться отрезка от улицы Текучева до Ворошиловского, 80.