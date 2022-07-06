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Posted 6 июля 2022, 17:37

Published 6 июля 2022, 17:37

Modified 1 октября, 15:04

Updated 1 октября, 15:04

В Ростове на кольце ЦГБ закроют для движения одну полосу

6 июля 2022, 17:37
На кольце ЦГБ в Ростове-на-Дону с 20 июля будет запрещено движение по одной из полос. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

В донской столице с 20 июля автомобилисты не смогут проехать по одной из полос на кольце ЦГБ. Это связано со строительством на Ворошиловском проспекте трубопровода для нужд пожаротушения. Ограничение, в частности, будет касаться отрезка от улицы Текучева до Ворошиловского, 80.

Изначально планировалось, что ремонтные работы на Ворошиловском проспекте подойдут к концу 1 октября. Однако из-за важности проспекта в транспортной системе города сроки сократили до 15 августа. По этой же причине на кольце ЦГБ перекрытой окажется только одна полоса дорожного движения.

Ранее стало известно, что в Ростове на месяц ограничат движение по Фурмановской улице.

#Алина Заярная#Город#Новости
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