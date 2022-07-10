В Ростовской области фура въехала в «сердце» города Шахты

Однако над произошедшим моментально начали иронизировать в социальных сетях. Ростовчане отметили, что авария — плохая примета для Шахт. Другие грустно и едко отвечали, что в Шахтах хорошие приметы большая редкость. Некоторые пошутили, что фура олицетворяет собой Купидона, поразившего сердце города. Были и размышления о том, хватает ли любви водителю большегруза, если ему приходится заполучать ее таким образом.