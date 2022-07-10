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В Ростовской области фура въехала в «сердце» города Шахты

10 июля 14:39
Фото: google.com/maps
В Шахтах в Ростовской области большегрузная машина протаранила композицию с названием города и большим красным сердцем, видео произошедшего распространяется в социальных сетях.

Водитель грузовика в Шахтах не справился с управлением и въехал в постамент «Я люблю Шахты». Машина протаранила самое «сердце» композиции. О причинах дорожной аварии и состоянии водителя не сообщается.

Однако над произошедшим моментально начали иронизировать в социальных сетях. Ростовчане отметили, что аварияплохая примета для Шахт. Другие грустно и едко отвечали, что в Шахтах хорошие приметы большая редкость. Некоторые пошутили, что фура олицетворяет собой Купидона, поразившего сердце города. Были и размышления о том, хватает ли любви водителю большегруза, если ему приходится заполучать ее таким образом.

Ранее глава ростовской администрации Алексей Логвиненко поздравил ростовчан с Днем семьи, любви и верности.

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#Новости#Алина Заярная#Происшествия
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