В Ростовской области фура въехала в «сердце» города Шахты

Водитель грузовика в Шахтах не справился с управлением и въехал в постамент «Я люблю Шахты». Машина протаранила самое «сердце» композиции. О причинах дорожной аварии и состоянии водителя не сообщается.
Однако над произошедшим моментально начали иронизировать в социальных сетях. Ростовчане отметили, что авария — плохая примета для Шахт. Другие грустно и едко отвечали, что в Шахтах хорошие приметы большая редкость. Некоторые пошутили, что фура олицетворяет собой Купидона, поразившего сердце города. Были и размышления о том, хватает ли любви водителю большегруза, если ему приходится заполучать ее таким образом.
Ранее глава ростовской администрации Алексей Логвиненко поздравил ростовчан с Днем семьи, любви и верности.