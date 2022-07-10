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Жуткий вой на ковровой фабрике «Меринос» превратил в кошмар жизнь ростовчан

10 июля 07:16
Фото: pxhere.com
В Ростове-на-Дону выявили источник жуткого завывающего звука на территории ковровой фабрики «Меринос», сообщили в региональном минприроды.

Завывающий гудящий звук, исходящий с территории ООО «Меринос», достигал очень высоких уровней, чем отравлял жизнь горожан.

После жалоб жителей близлежащих районов на место выехала межведомственная рабочая группа, которая и выяснила источник воя.

«Проблема оказалась в системе дымоудаления, установленной на крыше цеха», — сказано в сообщении.

Как выяснилось, из-за поломки датчик вместо работы только в случае пожара активировался в произвольном порядке. На территории самой фабрики воя слышно не было из-за экранов крыши.

Отмечается, что датчик отремонтировали и неудобств местным жителям фабрика больше не доставляет.

Напомним, это не первое нарушение на ковровой фабрики, в октябре производство на ООО «Меринос» приостановили на три месяца после многолетних жалоб ростовчан на химическую вонь

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