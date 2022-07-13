В ростовском зоопарке разлучили верблюжонка и жирафа

Posted 13 июля 2022, 18:11
Published 13 июля 2022, 18:11
Modified 11 сентября 2022, 16:15
Updated 11 сентября 2022, 16:15
Сотрудники ростовского зоопарка рассказали о жизни четырехмесячного верблюда Дымки. Малышка появилась на свет в марте этого года очень слабой. Задачу выходить ее взяли на себя зоологи. Они сами кормили верблюжонка и следили за ее здоровьем.
В первые месяцы жизни Дымка жила в одном вольере с жирафом Елизаром. Они выходили гулять по очереди. Сейчас, когда верблюжонок подросла и окрепла, она переехала на собственную территорию. Сообщается, что она хорошо себя чувствует, питается обычной едой и с нежностью относится к выходившим ее зоологам.
Сотрудники зоопарка приглашают пообщаться с Дымкой всех желающих каждый день с 08.00 до 20.00 мск.