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Posted 13 июля 2022, 18:11

Published 13 июля 2022, 18:11

Modified 11 сентября 2022, 16:15

Updated 11 сентября 2022, 16:15

В ростовском зоопарке разлучили верблюжонка и жирафа

13 июля 2022, 18:11
В зоопарке Ростова-на-Дону верблюжонок Дымка переехал в собственный вольер от жирафа Елизара, новость сообщили донские зоологи.

Сотрудники ростовского зоопарка рассказали о жизни четырехмесячного верблюда Дымки. Малышка появилась на свет в марте этого года очень слабой. Задачу выходить ее взяли на себя зоологи. Они сами кормили верблюжонка и следили за ее здоровьем.

В первые месяцы жизни Дымка жила в одном вольере с жирафом Елизаром. Они выходили гулять по очереди. Сейчас, когда верблюжонок подросла и окрепла, она переехала на собственную территорию. Сообщается, что она хорошо себя чувствует, питается обычной едой и с нежностью относится к выходившим ее зоологам.

Сотрудники зоопарка приглашают пообщаться с Дымкой всех желающих каждый день с 08.00 до 20.00 мск.

Ранее стало известно, что трое детёнышей кубанских туров родились в ростовском зоопарке.

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#Алина Заярная#Город#Новости
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