В ростовском зоопарке разлучили верблюжонка и жирафа

В первые месяцы жизни Дымка жила в одном вольере с жирафом Елизаром. Они выходили гулять по очереди. Сейчас, когда верблюжонок подросла и окрепла, она переехала на собственную территорию. Сообщается, что она хорошо себя чувствует, питается обычной едой и с нежностью относится к выходившим ее зоологам.