Ростовский врач рассказал, чего ожидать от выявления оспы обезьян в России

Медики уверенны, что никакой эпидемии «новомодной» оспы в России быть не может. Благодаря вакцинации, которая длилась до 1981 года, иммунная прослойка получилась очень мощной. Но даже если возникнут единичные случаи заражения, сама болезнь не настолько страшна, чтобы ее бояться.