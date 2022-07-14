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Ростовский врач рассказал, чего ожидать от выявления оспы обезьян в России

14 июля 12:27
Фото: 1MI
Эпидемия оспы обезьян, несмотря на выявление первого в России случая, невозможна, сообщили RostovGazeta в одном из ростовских медицинских диагностических центров.

В России был обнаружен первый случай обезьянней оспы. Зараженным новой болезнью стал молодой человек, который вернулся из Европы.

«Самое плохое то, что общение с Западом, где, собственно, и началась оспа обезьян, в нашей стране продолжается несмотря ни на что», — сошлись во мнении ростовские доктора.

Медики уверенны, что никакой эпидемии «новомодной» оспы в России быть не может. Благодаря вакцинации, которая длилась до 1981 года, иммунная прослойка получилась очень мощной. Но даже если возникнут единичные случаи заражения, сама болезнь не настолько страшна, чтобы ее бояться.

«Когда появился коронавирус, в медицинских кругах сразу стало известно о стремительном и жестком поражении легких. Да, это действительно была пандемия. Но с оспой обезьян такое исключено», — подчеркнул врач, не пожелавший публиковать свое имя.

Ранее RostovGazeta сообщала, что ростовские врачи посчитали болезнь оспы обезьян не более, чем «медийной историей».

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