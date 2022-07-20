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Posted 20 июля 2022, 16:32

Published 20 июля 2022, 16:32

Modified 1 октября, 13:07

Updated 1 октября, 13:07

В ростовской области не выявили случаев заболевания COVID-19 штамма «Кентавр»

20 июля 2022, 16:32
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области не выявили случаев заражения штаммом коронавируса «Кентавр», заверили в региональном министерстве здравоохранения.

В Минздраве Ростовской области доложили, что пока не обнаружили в регионе зараженных новым штаммом коронавируса «Кентавр». Ранее Роспотребнадзор рассказал о первых случаях заболевания, вызванного новым штаммом, в Москве. Там подтверждено пять случаев заражения.

Новый штамм коронавируса »Кентавр» впервые был зафиксирован в Индии. Он считается разновидностью «омикрона». Медики только занимаются исследованием «Кентавра», степень его заразности и влияния на организм еще не установлены.

Ранее врач спрогнозировал всплеск заболеваемости COVID-19 в Ростовской области в сентябре. Он отметил, что ковид с начала пандемии сильно модифицировался. Штамм «омикрон» быстрее и легче распространяется, однако, к счастью, легче переносится заболевшими.

#Алина Заярная#Коронавирус COVID-19#Коронавирус#Новости
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