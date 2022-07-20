В ростовской области не выявили случаев заболевания COVID-19 штамма «Кентавр»

В Минздраве Ростовской области доложили, что пока не обнаружили в регионе зараженных новым штаммом коронавируса «Кентавр». Ранее Роспотребнадзор рассказал о первых случаях заболевания, вызванного новым штаммом, в Москве. Там подтверждено пять случаев заражения.