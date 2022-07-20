В ростовской области не выявили случаев заболевания COVID-19 штамма «Кентавр»

Posted 20 июля 2022, 16:32
Published 20 июля 2022, 16:32
Modified 1 октября, 13:07
Updated 1 октября, 13:07
В Минздраве Ростовской области доложили, что пока не обнаружили в регионе зараженных новым штаммом коронавируса «Кентавр». Ранее Роспотребнадзор рассказал о первых случаях заболевания, вызванного новым штаммом, в Москве. Там подтверждено пять случаев заражения.
Новый штамм коронавируса »Кентавр» впервые был зафиксирован в Индии. Он считается разновидностью «омикрона». Медики только занимаются исследованием «Кентавра», степень его заразности и влияния на организм еще не установлены.
Ранее врач спрогнозировал всплеск заболеваемости COVID-19 в Ростовской области в сентябре. Он отметил, что ковид с начала пандемии сильно модифицировался. Штамм «омикрон» быстрее и легче распространяется, однако, к счастью, легче переносится заболевшими.