Ростовчанка назвала «адом» стеклянные крыши остановок во время жары

Жительница Ростова-на-Дону пожаловалась в соцсетях на стеклянные остановки общественного транспорта. По ее словам, прозрачные крыши остановочных пунктов преломляют солнце, образуя эффект линзы. Из-за этого на остановках в жаркую погоду невозможно находиться. Женщина предложила закрасить остановки или же наклеить на них тонирующую пленку.
Ростовчане разделили негодование автора поста. Они отметили, что в сильный зной в стеклянной остановке можно получить тепловой удар. Другие же местные жители посетовали, что многие остановочные пункты в Ростове вообще убрали: «Под палящим солнцем и дождём приходится стоять в ожидании транспорта на Немировича-Данченко! Новые ларьки и магазины поставили, а про остановки забыли!».
Нашлись и те, кто в шуточной форму «поддержал» стеклянные остановочные пункты: «Шикарные остановки для тех, кто не был на море — загар в момент! Можно сотрудникам говорить, что был на Мальдивах».