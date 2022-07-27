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Ростовчанка назвала «адом» стеклянные крыши остановок во время жары

27 июля 12:06
Фото: bg.rostov-gorod.ru
Ростовчанка пожаловалась на невыносимое пекло в стеклянных остановках общественного транспорта. Обсуждения прошли в социальных сетях.

Жительница Ростова-на-Дону пожаловалась в соцсетях на стеклянные остановки общественного транспорта. По ее словам, прозрачные крыши остановочных пунктов преломляют солнце, образуя эффект линзы. Из-за этого на остановках в жаркую погоду невозможно находиться. Женщина предложила закрасить остановки или же наклеить на них тонирующую пленку.

Ростовчане разделили негодование автора поста. Они отметили, что в сильный зной в стеклянной остановке можно получить тепловой удар. Другие же местные жители посетовали, что многие остановочные пункты в Ростове вообще убрали: «Под палящим солнцем и дождём приходится стоять в ожидании транспорта на Немировича-Данченко! Новые ларьки и магазины поставили, а про остановки забыли!».

Нашлись и те, кто в шуточной форму «поддержал» стеклянные остановочные пункты: «Шикарные остановки для тех, кто не был на море — загар в момент! Можно сотрудникам говорить, что был на Мальдивах».

Ранее ростовчан возмутила работа школ в две смены в новом учебном году.

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#Новости#Алина Заярная#Общество
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