Ростовчанка назвала «адом» стеклянные крыши остановок во время жары

Ростовчане разделили негодование автора поста. Они отметили, что в сильный зной в стеклянной остановке можно получить тепловой удар. Другие же местные жители посетовали, что многие остановочные пункты в Ростове вообще убрали: «Под палящим солнцем и дождём приходится стоять в ожидании транспорта на Немировича-Данченко! Новые ларьки и магазины поставили, а про остановки забыли!».