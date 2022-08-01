В Ростовской области атлетов подсаживали на наркотики вместо спортпита через Telegram

Ранее жители Ростовской области поймали наркозакладчика, загнав его в подъезд жилого дома на улице Ленина. Преступник, осознав, что пойман в ловушку, начал глотать запрещенные сильнодействующие вещества. Сейчас молодой человек находится под стражей.