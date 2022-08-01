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В Ростовской области атлетов подсаживали на наркотики вместо спортпита через Telegram

1 августа 09:38
Фото: 1MI
В Ростовской области выявлен факт сбыта наркотических средств под видом спортивного питания, сообщает региональное ФСБ России.

В Шахтах Ростовской области неизвестный продал большую партию психотропного вещества местному жителю. Для общения они использовали мессенджер Telegram. Наркотики были куплены под видом специальных добавок к спортивному питанию.

МВД России по Ростовской области возбудило уголовное дело. На данный момент устанавливается продавец наркотических средств и другие обстоятельства произошедшего.

Ранее жители Ростовской области поймали наркозакладчика, загнав его в подъезд жилого дома на улице Ленина. Преступник, осознав, что пойман в ловушку, начал глотать запрещенные сильнодействующие вещества. Сейчас молодой человек находится под стражей.

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