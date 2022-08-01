Жители Ростовской области на одну зарплату могут в среднем купить 736 литров бензина

На среднестатистическую зарплату ростовчане могут купить 736 литов бензина марки АИ-92. В июне литр этого бензина в регионе стоил 47,77 рубля, что на 0,4% меньше, чем шестью месяцами ранее.
Соседний Краснодарский край, жители которого могут купить 779 литров бензина в месяц, занял 48-е место рейтинга, хотя там бензин стоит несколько дороже, 47,82 рубля.
Победителем рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ с ценой литра бензина АИ-92 в 43,90 рубля. Его жители могут купить за месяц 2,38 тысячи литров топлива.
Хуже всего дело обстоит в Ингушетии, где местные жители могут купить в месяц 570 литров бензина по цене в 48,22 рубля.