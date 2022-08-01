rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жители Ростовской области на одну зарплату могут в среднем купить 736 литров бензина

1 августа 12:32
Фото: 1MI
Ростовская область заняла 56-е из 85-ти возможных мест в рейтинге доступности бензина в России, исследование опубликовало РИА «Новости».

На среднестатистическую зарплату ростовчане могут купить 736 литов бензина марки АИ-92. В июне литр этого бензина в регионе стоил 47,77 рубля, что на 0,4% меньше, чем шестью месяцами ранее.

Соседний Краснодарский край, жители которого могут купить 779 литров бензина в месяц, занял 48-е место рейтинга, хотя там бензин стоит несколько дороже, 47,82 рубля.

Победителем рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ с ценой литра бензина АИ-92 в 43,90 рубля. Его жители могут купить за месяц 2,38 тысячи литров топлива.

Хуже всего дело обстоит в Ингушетии, где местные жители могут купить в месяц 570 литров бензина по цене в 48,22 рубля.

Ранее эксперты выяснили, в какую сумму в среднем обойдется автопутешествие по РФ.

Материалы по теме
Эксперт рассказал о снижении стоимости бензина в РоссииРостовская область заняла пятое место по стоимости бензина в ЮФО в маеРоссия заняла 13-е место среди стран Европы по доступности бензина для граждан
#Новости#Экономика
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00