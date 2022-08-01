Жители Ростовской области пожаловались на мертвую рыбу в реке Северский Донец

Местные жители рассказывают, что недалеко от берега реки Северский Донец в Белокалитвенском районе находится шламоотвал одного из крупных промышленных предприятий России. Оттуда, по их словам, во время дождя и сильных паводков отходы и прежде нередко попадали в реку.