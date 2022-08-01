Жители Ростовской области пожаловались на мертвую рыбу в реке Северский Донец

Местные жители рассказывают, что недалеко от берега реки Северский Донец в Белокалитвенском районе находится шламоотвал одного из крупных промышленных предприятий России. Оттуда, по их словам, во время дождя и сильных паводков отходы и прежде нередко попадали в реку.
«Периодические сбросы химии в водоем мы наблюдали с 2014 года. Но сегодня ситуация страшная. Рыба плавает брюхом кверху, всплыли даже ракушки, которые считаются озерницами-фильтровальщицами. Представляете, какой жуткий химикат попал в воду?» — отмечают местные жители.
Они добавляют, что Северский Донец — это самая грязная река в Ростовской области. При этом местные жители берут из нее воду для поливки своих огородов и для других сельскохозяйственных нужд.
«Сейчас уточняем информацию. После вашего вопроса сделали телефонный запрос в рыбное управление», — подчеркнули в Минприроды и экологии Ростовской области.
Дежурный по ЧС регионального Росприроднадзора отметил, что для изучения ситуации требуется написанное местными жителями обращение с приложенными фото и видео материалами.
«Тогда мы сможем рассмотреть и, возможно, будет осуществлен выезд нашими сотрудниками», — сообщил дежурный по ЧС регионального Росприроднадзора.