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Жители Ростовской области пожаловались на мертвую рыбу в реке Северский Донец

1 августа 16:51
Фото: Читатель RostovGazeta
В реке Северский Донец массово погибла рыба, со дна якобы всплыли даже ракушки, об этом сообщили корреспонденту RostovGazeta жители Белокалитвенского района.

Местные жители рассказывают, что недалеко от берега реки Северский Донец в Белокалитвенском районе находится шламоотвал одного из крупных промышленных предприятий России. Оттуда, по их словам, во время дождя и сильных паводков отходы и прежде нередко попадали в реку.

«Периодические сбросы химии в водоем мы наблюдали с 2014 года. Но сегодня ситуация страшная. Рыба плавает брюхом кверху, всплыли даже ракушки, которые считаются озерницами-фильтровальщицами. Представляете, какой жуткий химикат попал в воду?» — отмечают местные жители.

Они добавляют, что Северский Донец — это самая грязная река в Ростовской области. При этом местные жители берут из нее воду для поливки своих огородов и для других сельскохозяйственных нужд.

«Сейчас уточняем информацию. После вашего вопроса сделали телефонный запрос в рыбное управление», — подчеркнули в Минприроды и экологии Ростовской области.

Дежурный по ЧС регионального Росприроднадзора отметил, что для изучения ситуации требуется написанное местными жителями обращение с приложенными фото и видео материалами.

«Тогда мы сможем рассмотреть и, возможно, будет осуществлен выезд нашими сотрудниками», — сообщил дежурный по ЧС регионального Росприроднадзора.

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