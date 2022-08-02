Власти отдадут в частные руки четыре госпредприятия в Ростовской области до 2024 года

Из опубликованного на региональном портале правовой информации следует, что два АО относятся к непроизводственной сфере, это «Фармация» в Шахтах и «Ростовоблформация» в Ростове. Еще два акционерных общества входят в дорожное хозяйство, это «Миллеровское дорожное ремонтно-строительное управление» и «Октябрьское дорожное ремонтно-строительное управление».
В «Фармации» Ростовской области принадлежит 25,5% акций, все они подлежат приватизации.
В остальных государство владеет 100% акций, в «Ростовоблформация» приватизируют 74,99%, в дорожных акционерных обществах под приватизацию пойдут все 100% акций.