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Власти отдадут в частные руки четыре госпредприятия в Ростовской области до 2024 года

2 августа 04:02
Фото: Правительство Ростовской области
В Ростовской области приватизируют сразу четыре акционерных общества, соответствующие поправки были внесены 28 июля в Областной закон о Прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Ростовской области на плановый период 2022 – 2024 годов.

Из опубликованного на региональном портале правовой информации следует, что два АО относятся к непроизводственной сфере, это «Фармация» в Шахтах и «Ростовоблформация» в Ростове. Еще два акционерных общества входят в дорожное хозяйство, это «Миллеровское дорожное ремонтно-строительное управление» и «Октябрьское дорожное ремонтно-строительное управление».

В «Фармации» Ростовской области принадлежит 25,5% акций, все они подлежат приватизации.

В остальных государство владеет 100% акций, в «Ростовоблформация» приватизируют 74,99%, в дорожных акционерных обществах под приватизацию пойдут все 100% акций.

Кроме того, в Ростове ликвидируют муниципальное похоронное бюро, которое спасли от банкротства.

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