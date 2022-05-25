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В Ростовской области нашли клещей с лихорадкой Ку и отдадут парк под аттракционы

25 мая 15:46
Фото: master1305/freepik
В Ростовской области у клещей обнаружили ДНК возбудителя лихорадки Ку, на левом берегу Дона в донской столице разрешили строить ночные клубы и аттракционы, а власти Ростова назвали сроки включения кондиционеров в транспорте. Картина дня в RostovGazeta.

Ку-лихорадка

Специалисты в Ростовской области обнаружили у клещей ДНК возбудителя лихорадки Ку. Клеща сняли с крупного рогатого скота.

Инфекционным заболеванием могут болеть животные и люди. У заразившегося появляется лихорадка, поражение легких, ЦНС и других систем организма.

С начала 2022 года к медикам после укусов клещей обратились 1,3 тысячи жителей региона. Среди них более 560 - это дети до 14 лет.

«Танцуют все!»

На левом берегу Дона в Ростове разрешили строить ночные клубы и размещать игровые автоматы.

По словам сити-менеджера города Алексея Логвиненко, развлекательные заведения могут построить на двух участках на улице Левобережной. Их общая площадь превышает 2 тысячи квадратных метра.

Причем до этого на данные участки могли использоваться только, как рекреационные зоны отдыха. Теперь в их назначении значится: «Развлекательные мероприятия».

Там теперь могут появиться клубы, аквапарки и другие увеселительные заведения. А вот азартных игр там не будет.

Сезон кондиционеров

Власти Ростова разъясняли горожанам, когда в общественном транспорте будут включать кондиционеры. Это произойдет тогда, когда среднесуточная температура воздуха в городе будет +20 градусов.

Отмечается, что водители обязаны поддерживать в салоне температуру не выше +25 градусов. Также водитель должен включать кондиционер по просьбе пассажиров. В случае если кондиционера нет, то он должен разрешить открывать окна и люк.

Городские власти подчеркнули, что сейчас системами кондиционирования обеспечено 1077 маршруток. Это около 88% подвижного состава автопарков.

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