В Ростовской области нашли клещей с лихорадкой Ку и отдадут парк под аттракционы

Специалисты в Ростовской области обнаружили у клещей ДНК возбудителя лихорадки Ку. Клеща сняли с крупного рогатого скота.
Инфекционным заболеванием могут болеть животные и люди. У заразившегося появляется лихорадка, поражение легких, ЦНС и других систем организма.
С начала 2022 года к медикам после укусов клещей обратились 1,3 тысячи жителей региона. Среди них более 560 - это дети до 14 лет.
На левом берегу Дона в Ростове разрешили строить ночные клубы и размещать игровые автоматы.
По словам сити-менеджера города Алексея Логвиненко, развлекательные заведения могут построить на двух участках на улице Левобережной. Их общая площадь превышает 2 тысячи квадратных метра.
Причем до этого на данные участки могли использоваться только, как рекреационные зоны отдыха. Теперь в их назначении значится: «Развлекательные мероприятия».
Там теперь могут появиться клубы, аквапарки и другие увеселительные заведения. А вот азартных игр там не будет.
Власти Ростова разъясняли горожанам, когда в общественном транспорте будут включать кондиционеры. Это произойдет тогда, когда среднесуточная температура воздуха в городе будет +20 градусов.
Отмечается, что водители обязаны поддерживать в салоне температуру не выше +25 градусов. Также водитель должен включать кондиционер по просьбе пассажиров. В случае если кондиционера нет, то он должен разрешить открывать окна и люк.
Городские власти подчеркнули, что сейчас системами кондиционирования обеспечено 1077 маршруток. Это около 88% подвижного состава автопарков.