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Posted 22 мая 2022, 14:16

Published 22 мая 2022, 14:16

Modified 1 октября, 14:59

Updated 1 октября, 14:59

Ростовчан поразили нескромные доходы депутата Гордумы и испугали смертоносные клещи

22 мая 2022, 14:16
Сюжет
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У депутата Гордумы Ростова Евгения Соболева за год доход вырос в 74 раза, националисты с «Азовстали» подняли белый флаг и сдались, а клещи на Дону оказались смертельными. Картина недели в RostovGazeta.

Смертельный клещ

В Роспотребнадзоре сообщили об одном смертельном исходе после укуса клеща в Ростовской области. Причиной смерти стала крымская геморрагическая лихорадка, переносчиком которой был клещ.

Отмечается, что в общей сложности с начала «клещевого периода» в донском регионе было зафиксировано два случая лихорадки. Один случай произошел в Новошахтинске, а второй - в Пролетарском районе.

В нынешнем году в больницы Ростовской области обратились с укусами клещей 979 жителей. Почти 42% из них - несовершеннолетние. При этом в 2021 году за аналогичный период укушенных было больше.

Ростовский миллионер

Депутат Гордумы Ростова Евгений Соболев показал невероятную динамику роста капитала за прошлый год.

Если в 2020 году его доход составлял 11,5 миллиона рублей, то уже в 2021 году заработок Соболева взлетел до 817 млн рублей. Таким образом, он стал самым успешным в денежном плане депутатом Ростова.

Кроме того, у Соболева в собственности две квартиры, несколько помещений, а также гигантский участок земли площадью 1,5 миллиона квадратных метра. Судя по декларации, депутат еще имеет экскаватор.

«Героически» сдались

На этой неделе сдались в плен более 2,4 тысячи националистов с территории завода «Азовсталь». Среди прочих под белым флагом вышел исполняющий обязанности командира украинской 36-й бригады морской пехоты ВС Украины Сергей Волынский.

По его словам, на территории завода были иностранные граждане. При этом он уверяет, что не знает, были ли высокопоставленные лица и кураторы среди них.

Также территорию завода покинули командир нацбатальона Денис Прокопенко и заместитель комбата Святослав Паламар.

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