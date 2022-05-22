Ростовчан поразили нескромные доходы депутата Гордумы и испугали смертоносные клещи

Posted 22 мая 2022, 14:16
Published 22 мая 2022, 14:16
Modified 1 октября, 14:59
Updated 1 октября, 14:59
Смертельный клещ
В Роспотребнадзоре сообщили об одном смертельном исходе после укуса клеща в Ростовской области. Причиной смерти стала крымская геморрагическая лихорадка, переносчиком которой был клещ.
Отмечается, что в общей сложности с начала «клещевого периода» в донском регионе было зафиксировано два случая лихорадки. Один случай произошел в Новошахтинске, а второй - в Пролетарском районе.
В нынешнем году в больницы Ростовской области обратились с укусами клещей 979 жителей. Почти 42% из них - несовершеннолетние. При этом в 2021 году за аналогичный период укушенных было больше.
Ростовский миллионер
Депутат Гордумы Ростова Евгений Соболев показал невероятную динамику роста капитала за прошлый год.
Если в 2020 году его доход составлял 11,5 миллиона рублей, то уже в 2021 году заработок Соболева взлетел до 817 млн рублей. Таким образом, он стал самым успешным в денежном плане депутатом Ростова.
Кроме того, у Соболева в собственности две квартиры, несколько помещений, а также гигантский участок земли площадью 1,5 миллиона квадратных метра. Судя по декларации, депутат еще имеет экскаватор.
«Героически» сдались
На этой неделе сдались в плен более 2,4 тысячи националистов с территории завода «Азовсталь». Среди прочих под белым флагом вышел исполняющий обязанности командира украинской 36-й бригады морской пехоты ВС Украины Сергей Волынский.
По его словам, на территории завода были иностранные граждане. При этом он уверяет, что не знает, были ли высокопоставленные лица и кураторы среди них.
Также территорию завода покинули командир нацбатальона Денис Прокопенко и заместитель комбата Святослав Паламар.
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