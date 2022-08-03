«Таганрогский колбасный завод» скрывал налоги на 77 миллионов рублей

Из материалов дела следует, что в 2019 году в отношении завода налоговиками была начата проверка. Она установила, что руководство колбасного завода сознательно искажало данные бухгалтерской и налоговой отчетности, а также сведения о хозяйственной деятельности предприятия и прибегало к дроблению бизнеса. Это являлось фактом нарушения налогового законодательства. По решению суда в 2021 году, «Таганрогский колбасный завод» должен выплатить более 77,18 миллиона рублей штрафа.