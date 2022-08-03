«Таганрогский колбасный завод» скрывал налоги на 77 миллионов рублей

Арбитражный суд Ростовской области признал законным иск Инспекции федеральной налоговой службы Таганрога к ООО «Таганрогский колбасный завод».
Из материалов дела следует, что в 2019 году в отношении завода налоговиками была начата проверка. Она установила, что руководство колбасного завода сознательно искажало данные бухгалтерской и налоговой отчетности, а также сведения о хозяйственной деятельности предприятия и прибегало к дроблению бизнеса. Это являлось фактом нарушения налогового законодательства. По решению суда в 2021 году, «Таганрогский колбасный завод» должен выплатить более 77,18 миллиона рублей штрафа.
Руководство предприятия решило обжаловать это решение. Оно утверждало, что налоговые службы не предоставили достаточных доказательств получения ООО «ТКЗ» необоснованной налоговой выгоды. Также, завод просил о снижении штрафных санкций составляющих 40%, мотивируя это тем, что налоговая служба не учла смягчающих вину обстоятельств.
Однако Арбитражный суд в итоге стал на сторону налоговиков и постановил отказать в иске, который был подан ООО «ТКЗ». В решении отмечается, что уменьшение размера штрафа предприятия является правом, а не обязанностью суда. К тому же, суд не получил достаточных доводов, указывающих на смягчающие обстоятельства в деле завода.
По данным системы СПАРК, ООО «Таганрогский колбасный завод» было зарегистрировано 13 лет назад. Генеральным директором предприятия является Андрей Пилецкий. В 2021 году убытки предприятия составили около 11 миллионов рублей. Также в 2021 году на предприятии произошли крупные сокращения персонала.