В Ростовской области готовятся к новой волне ковида, пока в школах не моют тарелки

Роспотребнадзор Ростовской области опубликовал результаты инспекций по проверке безопасности и качества питания в школах.
По итогу проверок удалось выяснить, что нарушения зафиксировали в 49,4% школ, а большинство из них были связаны с некачественной уборкой кухонь и мытьем посуды. Также в числе нарушений упомянули неправильное хранение продуктов, технологию приготовления пищи и сокращение порций. Более того, в части школ сократили перемены, которые отводятся для обеда учащихся.
В ходе проверки инспекторам также удалось выяснить, что часть блюд были приготовлены из некачественных молочных продуктов. В общей сложности по итогам мониторинга было составлено более 680 протоколов со штрафами на сумму свыше 2,8 миллиона рублей.
При этом в ведомстве добавили, что это в 1,9 раза меньше, чем зафиксировали при аналогичной проверке 2021 года.
Администрация Ростова выступила заказчиком тендера, чтобы найти подрядчика, готового украсить улицы к 273-й годовщине со дня основания города. Максимальная стоимость работ составит 13,2 миллиона рублей, а исполнителю контракта предстоит изготовить декорации и украшения для главных улиц и площадей Ростова.
Власти утверждают, что эти украшения будут использовать не один раз, а в техническом задании указано, что подрядчику нужно подготовить и установить флаговые композиции, панно, световую инсталляцию и другие декоративные элементы, которые будут создавать праздничное настроение горожанам.
Монтаж оформления необходимо закончить к 1 сентября, а крайний срок демонтажа — 10 октября. Прием заявок от кандидатов на контракт закончится 11 августа.
Министерство здравоохранения Ростовской области объявило о готовности медперсонала к следующей — уже седьмой по счету волне коронавируса.
После двух лет борьбы с эпидемией врачи выработали план действий и методы, как следует поступить в случае нового всплеска заболеваемости. Также сформирован запас лекарств, а медики уже готовы к оказанию как амбулаторной, так и стационарной помощи, несмотря на стабилизацию эпидемиологической обстановки.