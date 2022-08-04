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В Ростовской области готовятся к новой волне ковида, пока в школах не моют тарелки

4 августа 15:06
Фото: 1MI
В Ростовской области готовятся к новой волне коронавируса, но пренебрегают СанПиНом и мытьем посуды в школах, пока Ростов ищет подрядчиков для празднования Дня города.

Немытые углы и тарелки

Роспотребнадзор Ростовской области опубликовал результаты инспекций по проверке безопасности и качества питания в школах.

По итогу проверок удалось выяснить, что нарушения зафиксировали в 49,4% школ, а большинство из них были связаны с некачественной уборкой кухонь и мытьем посуды. Также в числе нарушений упомянули неправильное хранение продуктов, технологию приготовления пищи и сокращение порций. Более того, в части школ сократили перемены, которые отводятся для обеда учащихся.

В ходе проверки инспекторам также удалось выяснить, что часть блюд были приготовлены из некачественных молочных продуктов. В общей сложности по итогам мониторинга было составлено более 680 протоколов со штрафами на сумму свыше 2,8 миллиона рублей.

При этом в ведомстве добавили, что это в 1,9 раза меньше, чем зафиксировали при аналогичной проверке 2021 года.

Фото: 1MI

Флаги и панно как источник радости

Администрация Ростова выступила заказчиком тендера, чтобы найти подрядчика, готового украсить улицы к 273-й годовщине со дня основания города. Максимальная стоимость работ составит 13,2 миллиона рублей, а исполнителю контракта предстоит изготовить декорации и украшения для главных улиц и площадей Ростова.

Власти утверждают, что эти украшения будут использовать не один раз, а в техническом задании указано, что подрядчику нужно подготовить и установить флаговые композиции, панно, световую инсталляцию и другие декоративные элементы, которые будут создавать праздничное настроение горожанам.

Монтаж оформления необходимо закончить к 1 сентября, а крайний срок демонтажа — 10 октября. Прием заявок от кандидатов на контракт закончится 11 августа.

Девятый вал

Министерство здравоохранения Ростовской области объявило о готовности медперсонала к следующей — уже седьмой по счету волне коронавируса.

После двух лет борьбы с эпидемией врачи выработали план действий и методы, как следует поступить в случае нового всплеска заболеваемости. Также сформирован запас лекарств, а медики уже готовы к оказанию как амбулаторной, так и стационарной помощи, несмотря на стабилизацию эпидемиологической обстановки.

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