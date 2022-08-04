В Ростовской области готовятся к новой волне ковида, пока в школах не моют тарелки

По итогу проверок удалось выяснить, что нарушения зафиксировали в 49,4% школ, а большинство из них были связаны с некачественной уборкой кухонь и мытьем посуды. Также в числе нарушений упомянули неправильное хранение продуктов, технологию приготовления пищи и сокращение порций. Более того, в части школ сократили перемены, которые отводятся для обеда учащихся.