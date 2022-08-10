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На Западном в Ростове могут появиться два новых парка

10 августа 14:35
Фото: Администрация Ростова
В Западном микрорайоне Ростова могут появиться два новых парка, об этом сообщается на сайте городской администрации.

Ростовские депутаты вместе с главным архитектором города Юрием Берестовым провели инспекцию территорий Советского района, которые планируют благоустроить. Среди них территория будущего парка в Левенцовке и балка Рябинина в районе улицы Малиновского.

В ходе инспекции поднималась тема недостатка общественных пространств в Западном микрорайоне города. Об этом свидетельствуют многочисленные обращения граждан.

Будущий Левенцовский парк будет находиться в тупике проспекта Жукова. Сейчас там находится пустырь, поросший сорняками. Парк будет ограничен улицами Еляна, Букетной, Ткачева и проспектом Солженицына. Парк станет частью общественно-делового пространства, куда также войдут поликлиники, спорткомплекс, храм и ряд других учреждений. Площадь объекта составит 12 гектаров.

Фото: Администрация Ростова

Также обустроить планируют и балку Рябинина. Там хотят сделать общественное пространство с уникальными родниками и ручьями. Сейчас это место окружено многоэтажками и не облагорожено.

Сроки возведения парка и благоустройства балки депутаты не назвали.

Ранее стало известно, что в ростовском парке «Дружба» возведут памятник летчикам Капустину и Янову к сентябрю.

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#Новости#Алина Заярная#Город
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