На Западном в Ростове могут появиться два новых парка

Будущий Левенцовский парк будет находиться в тупике проспекта Жукова. Сейчас там находится пустырь, поросший сорняками. Парк будет ограничен улицами Еляна, Букетной, Ткачева и проспектом Солженицына. Парк станет частью общественно-делового пространства, куда также войдут поликлиники, спорткомплекс, храм и ряд других учреждений. Площадь объекта составит 12 гектаров.