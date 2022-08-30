Ростовский врач рассказал, эффективна ли вакцина против штамма коронавируса кентавр

Posted 30 августа 2022, 10:58
Published 30 августа 2022, 10:58
Modified 11 сентября 2022, 09:31
Updated 11 сентября 2022, 09:31
Сделать прививку от коронавируса, медики поликлиники рекомендуют всем переболевшим. А тем кто уже вакцинировался — не пренебрегать ревакцинацией.
«С прививкой люди получают определенную защиту. И даже если в организме будет фиксация коронавируса — у вакцинированного человека заболевание будет протекать или незаметно (субклинически) или в легкой форме», - отмечает врач, не пожелавший публиковать свою фамилию.
По его словам, эффективность российской вакцины уже давно подтверждена на практике.
«Это мы видим и по пациентам нашей поликлиники. Ни у кого из вакцинированных не было зафиксировано тяжелой формы коронавируса», - подчеркивает доктор.