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Posted 30 августа 2022, 10:58

Published 30 августа 2022, 10:58

Modified 11 сентября 2022, 09:31

Updated 11 сентября 2022, 09:31

Ростовский врач рассказал, эффективна ли вакцина против штамма коронавируса кентавр

Ростовский врач рассказал, эффективна ли вакцина против штамма коронавируса кентавр

30 августа 2022, 10:58
Фото: 1MI.
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Эксклюзив
Новые штаммы коронавируса, в том числе и кентавр, являются прямыми «родственниками» уханьского штамма. Поэтому вакцина «Спутник V» надежно защищает от всех штаммов коронавируса, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

Сделать прививку от коронавируса, медики поликлиники рекомендуют всем переболевшим. А тем кто уже вакцинировался — не пренебрегать ревакцинацией.

«С прививкой люди получают определенную защиту. И даже если в организме будет фиксация коронавируса — у вакцинированного человека заболевание будет протекать или незаметно (субклинически) или в легкой форме», - отмечает врач, не пожелавший публиковать свою фамилию.

По его словам, эффективность российской вакцины уже давно подтверждена на практике.

«Это мы видим и по пациентам нашей поликлиники. Ни у кого из вакцинированных не было зафиксировано тяжелой формы коронавируса», - подчеркивает доктор.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростовской области запускают в строй ковидные госпитали.

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