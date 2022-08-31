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Губернатор Голубев заявил, что проблема аксайских рынков еще потребует работы властей

31 августа 10:38
Фото: Правительство Ростовской области
Губернатор Ростовской области напомнил, что для решения проблем предпринимателей с закрытых аксайских власти до сих пор не нашли решения, об этом Василий Голубев сообщил в рамках встречи с бизнес-сообществом.

Глава правительства региона Василий Голубев напомнил, что у местных органов власти и бизнес-омбудсмена до сих пор остается много задач по взаимодействию с предпринимателями и помощи бизнесу.

«Были разные ситуации резонансные. В том числе рынки аксайские. Проблема на самом деле не решена до сегодняшнего дня, и это надо признавать. Она нашла какое-то решение, но совсем промужуточное. И очевидно, что предстоит работать и работать», — рассказал губернатор Василий Голубев в рамках встречи с бизнес-сообществом, сообщив, что замгубернатора Виктор Гончаров продолжает регулярно о динамике ситуации.

«Хотели иметь лучшее, а получилось как всегда в некотором смысле. Задача не решена в полном объеме, но мы движемся», — добавил Василий Голубев.

Напомним, в июле власти Ростовской области ликвидировали штаб, что работал над решением вопроса аксайских рынков, после 1,5 лет борьбы предпринимателей с решением о прекращении деятельности рынков.

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