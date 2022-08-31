Губернатор Голубев заявил, что проблема аксайских рынков еще потребует работы властей

Глава правительства региона Василий Голубев напомнил, что у местных органов власти и бизнес-омбудсмена до сих пор остается много задач по взаимодействию с предпринимателями и помощи бизнесу.
«Были разные ситуации резонансные. В том числе рынки аксайские. Проблема на самом деле не решена до сегодняшнего дня, и это надо признавать. Она нашла какое-то решение, но совсем промужуточное. И очевидно, что предстоит работать и работать», — рассказал губернатор Василий Голубев в рамках встречи с бизнес-сообществом, сообщив, что замгубернатора Виктор Гончаров продолжает регулярно о динамике ситуации.
«Хотели иметь лучшее, а получилось как всегда в некотором смысле. Задача не решена в полном объеме, но мы движемся», — добавил Василий Голубев.
Напомним, в июле власти Ростовской области ликвидировали штаб, что работал над решением вопроса аксайских рынков, после 1,5 лет борьбы предпринимателей с решением о прекращении деятельности рынков.