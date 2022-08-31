Губернатор Голубев заявил, что проблема аксайских рынков еще потребует работы властей

«Были разные ситуации резонансные. В том числе рынки аксайские. Проблема на самом деле не решена до сегодняшнего дня, и это надо признавать. Она нашла какое-то решение, но совсем промужуточное. И очевидно, что предстоит работать и работать», — рассказал губернатор Василий Голубев в рамках встречи с бизнес-сообществом, сообщив, что замгубернатора Виктор Гончаров продолжает регулярно о динамике ситуации.