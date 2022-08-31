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Ростовский врач рассказал об особенностях новой волны коронавируса в сентябре 2022-го

31 августа 09:46
Фото: 1MI
Коронавирус эволюционирует. Три сравнительно новых штамма COVID-19 выявляются сегодня в Ростовской области. Однако профильные специалисты полагают, что штамм кентавр в сентябре может приобрести эпидемиологическое значение. Об этом корреспонденту RostovGazeta сообщили в одной из поликлиник Ростова.

По словам медиков, в Ростовской области отмечается рост заболеваемости COVID-19. Однако коронавирус эволюционирует. Сегодня идет процесс окончательного вытеснения линии омикрон двумя подлиниями ВА.4 и ВА.5. А также присутствует подвид омикрона ВА.2.75— кентавр. Именно эти три штамма выявляются сегодня в Ростовской области.

«Специалисты полагают, что кентавр к сентябрю может приобрести эпидемиологическое значение, то есть стать преобладающим. Это значит, что основная масса вновь заболевших людей, будут заражены кентавром», — отмечает врач поликлиники, не пожелавший публиковать свои данные.

Тем не менее, доктора подчеркивают, что повода для паники нет. По убеждениям иммунологов, новый штамм кентавр является, по сути, «живой» вакциной.

«Этот штамм высоко заразный, но менее болезненный. То есть распространятся он будет с высокой скоростью, а болезнь будет протекать легко. Таким образом, большинство людей иммунизируются естественным способом. Есть даже предположения, что на кентавре может вовсе закончиться эпидемия коронавируса», — подчеркивает врач.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростовской области начали открывать ковидные госпитали.

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