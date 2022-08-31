Ростовский врач рассказал об особенностях новой волны коронавируса в сентябре 2022-го

«Этот штамм высоко заразный, но менее болезненный. То есть распространятся он будет с высокой скоростью, а болезнь будет протекать легко. Таким образом, большинство людей иммунизируются естественным способом. Есть даже предположения, что на кентавре может вовсе закончиться эпидемия коронавируса», — подчеркивает врач.