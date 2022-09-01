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Бывшему полицейскому грозит 10 лет тюрьмы за легализацию незаконных мигрантов

1 сентября 16:30
Фото: Unsplash
Экс-полицейский в Ростовской области получал крупные взятки и «крышевал» канал незаконной миграции в Россию, подробностями дела поделилась пресс-служба УФСБ региона.

В ведомстве рассказали, что сотрудникам ФСБ предотвратили деятельность группы, которая предоставляла нелегалам услуги по оформлению разрешительных документов, чтобы узаконить их пребывание на территории России.

При этом организацией деятельности группы занимался бывший и. о. начальника отдела по оформлению разрешений на временное проживание и видов на жительство Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области (УВМ) Алексей Виноградов.

За свои услуги по легализации мигрантов бывший сотрудник МВД получал крупные суммы денег, и теперь его признали виновным во взяточничестве и злоупотреблении своими полномочиями. Пока в качестве наказания для него избрали 10 лет лишения свободы и пять лет запрета на госслужбу, однако Виноградов старается обжаловать свой приговор в суде.

Ранее банда бывших полицейских получила наказание до 24 лет тюрьмы из-за нападений на предпринимателей.

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