Бывшему полицейскому грозит 10 лет тюрьмы за легализацию незаконных мигрантов

За свои услуги по легализации мигрантов бывший сотрудник МВД получал крупные суммы денег, и теперь его признали виновным во взяточничестве и злоупотреблении своими полномочиями. Пока в качестве наказания для него избрали 10 лет лишения свободы и пять лет запрета на госслужбу, однако Виноградов старается обжаловать свой приговор в суде.