Бывшему полицейскому грозит 10 лет тюрьмы за легализацию незаконных мигрантов

В ведомстве рассказали, что сотрудникам ФСБ предотвратили деятельность группы, которая предоставляла нелегалам услуги по оформлению разрешительных документов, чтобы узаконить их пребывание на территории России.
При этом организацией деятельности группы занимался бывший и. о. начальника отдела по оформлению разрешений на временное проживание и видов на жительство Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области (УВМ) Алексей Виноградов.
За свои услуги по легализации мигрантов бывший сотрудник МВД получал крупные суммы денег, и теперь его признали виновным во взяточничестве и злоупотреблении своими полномочиями. Пока в качестве наказания для него избрали 10 лет лишения свободы и пять лет запрета на госслужбу, однако Виноградов старается обжаловать свой приговор в суде.
Ранее банда бывших полицейских получила наказание до 24 лет тюрьмы из-за нападений на предпринимателей.