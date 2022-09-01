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На случай войны в Ростове создадут автодорожную спасательную службу

1 сентября 10:56
Фото: ГУ МЧС РФ по Ростовской области
В Ростове появится автодорожная спасательная служба, которая будет функционировать как в мирное, так и в военное время, сообщается на сайте администрации города.

Мэрия города заявила о созданий автодорожной спасательной службы. Она будет функционировать на дорогах Ростова как в мирное, так и в военное время в случае ЧС. В состав подразделения будут входить сотрудники сил гражданской обороны, спасатели и военные. Вероятно, руководителем нового ведомства станет директора Департамента дорог и дорожного движения Денис Водопьянов.

В мирное время автодорожная спасательная служба займется ликвидацией разного рода ЧС на дорогах. В случае войны обязанностями ведомства будут ремонт участков дорог и мостов, расчистка завалов на дорогах, организация проезда, а также контроль за эвакуацией.

Ранее ростовчанам рассказали, как выжить рядом с центром боевых действий.

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#Новости#Алина Заярная#Город
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