На случай войны в Ростове создадут автодорожную спасательную службу

Мэрия города заявила о созданий автодорожной спасательной службы. Она будет функционировать на дорогах Ростова как в мирное, так и в военное время в случае ЧС. В состав подразделения будут входить сотрудники сил гражданской обороны, спасатели и военные. Вероятно, руководителем нового ведомства станет директора Департамента дорог и дорожного движения Денис Водопьянов.