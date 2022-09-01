Ростовчане призвали убрать ларьки, уродующие внешний вид города

Ростовские общественники высказались на тему ларьков, заполонивших улицы города. Они отмечают, что количество мелких торговых точек только увеличивается. Несмотря на экономические выгоды, ростовчане назвали и очевидные минусы застройки города ларьками.
Первой проблемой они назвали некрасивый внешний вид города. Второй - преграды для пешеходов при пересечении дорожных переходов. Ларьки закрывают обзор, а также не дают маломобильным гражданам пространства для комфортного передвижения.
Активисты предложили ростовским властям перенять опыт московских коллег и начать хотя бы с демонтажа торговых точек в самых проходимых и людных местах.