Ростовчане с Кривошлыковского обратились к следствию из-за отключений света и воды

В среду, 31 августа, горожане рассказали, что им отключили электричество и воду. Пытались оставить без газа, но сделать жильцы дома этого не дали.
В экстренных службах людям рассказали, что никаких аварийных работ не проводится. Тогда они поехали в СК и прокуратуру, где написали заявления.
Напомним, что дом признали аварийным, после чего трещины на стенах начали расползаться. Тогда началась эвакуация людей и выкуп квартир, но не все согласились покидать помещения и потребовали провести ремонт.
В результате эта ситуация сейчас находится в подвешенном состоянии.