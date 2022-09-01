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Ростовчане с Кривошлыковского обратились к следствию из-за отключений света и воды

1 сентября 07:28
Фото: Телеграм-канал/Кривошлыковский4
Жильцы дома в переулке Кривошлыковский, 4 в Ростове-на-Дону обратились в Следственный комитет и прокуратуру из-за отключения коммуникаций, пишет 1Rnd.

В среду, 31 августа, горожане рассказали, что им отключили электричество и воду. Пытались оставить без газа, но сделать жильцы дома этого не дали.

В экстренных службах людям рассказали, что никаких аварийных работ не проводится. Тогда они поехали в СК и прокуратуру, где написали заявления.

Фото: Телеграм-канал/Кривошлыковский4

Напомним, что дом признали аварийным, после чего трещины на стенах начали расползаться. Тогда началась эвакуация людей и выкуп квартир, но не все согласились покидать помещения и потребовали провести ремонт.

В результате эта ситуация сейчас находится в подвешенном состоянии.

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