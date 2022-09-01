В Ростове на Буденновском построят торговый центр с кафе и подземной парковкой

Застройщиком выступит ООО «Новотекс», зарегистрированное по этому же адресу. Сама компания, согласно данным сервиса «Базис», зарабатывает арендой и управлением недвижимостью, а ее выручка по итогам прошлого года составила более 39 миллионов рублей. Ее самым крупным заказчиком является Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области.