В Ростове на Буденновском построят торговый центр с кафе и подземной парковкой

Экспертная организация ООО «Единый центр строительства» выдала положительное заключение по проекту строительства здания с магазинами, заведениями общепита и подземным паркингом по адресу проспект Буденновский, 17.
Застройщиком выступит ООО «Новотекс», зарегистрированное по этому же адресу. Сама компания, согласно данным сервиса «Базис», зарабатывает арендой и управлением недвижимостью, а ее выручка по итогам прошлого года составила более 39 миллионов рублей. Ее самым крупным заказчиком является Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области.
В заключении, опубликованном 1 сентября, не указаны сроки строительства, однако на месте запланированной стройки сейчас находится трехэтажное здание.
Ранее стало известно, что рядом с торговым центром «Континенталь» на Буденновском собираются построить многоуровневую парковку.