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В Ростове на Буденновском построят торговый центр с кафе и подземной парковкой

1 сентября 16:12
Фото: Яндекс. Карты
В Ленинском районе Ростова построят многофункциональное здание делового управления с заведениями общепита, магазинами и подземной стоянкой автомобилей, данные об этом появились в ГИС ЕГРЗ.

Экспертная организация ООО «Единый центр строительства» выдала положительное заключение по проекту строительства здания с магазинами, заведениями общепита и подземным паркингом по адресу проспект Буденновский, 17.

Застройщиком выступит ООО «Новотекс», зарегистрированное по этому же адресу. Сама компания, согласно данным сервиса «Базис», зарабатывает арендой и управлением недвижимостью, а ее выручка по итогам прошлого года составила более 39 миллионов рублей. Ее самым крупным заказчиком является Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области.

В заключении, опубликованном 1 сентября, не указаны сроки строительства, однако на месте запланированной стройки сейчас находится трехэтажное здание.

Ранее стало известно, что рядом с торговым центром «Континенталь» на Буденновском собираются построить многоуровневую парковку.

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