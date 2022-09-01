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В Ростове жильцам сгоревшего в 27 августа дома на Подъездной отказывают в компенсации

1 сентября 05:12
Фото: Телеграм-канал Алексея Логвиненко
В редакцию RostovGazeta обратилась жительница дома на улице Подъездной, 53а в Ростове Лидия Инукова. Она рассказала, как из-за пожара осталась с двумя маленькими детьми и лежачей матерью без жилья. А вместо компенсационных выплат, ей якобы посоветовали взять кредит.

По словам собеседницы, возгорание в трехэтажном доме на Подъездной, 53а в Ростове оставило без жилья многих людей. Причины пожара выясняются, но люди подозревают, что возгорание произошло по вине проживающих в одной из квартир, которые не смогли потушить огонь, и покинули жилье, ничего не сказав соседям.

Из-за пожара жить сегодня в доме на Подъездной нельзя. Крыша отсутствует, и даже рядом с домом, по словам жильцов, проходить опасно.

Специалисты профильных структур пообещали людям помочь с выплатами.

«Собрали всех во дворе и объявили, что собственникам жилья, никакие выплаты не положены. Их получат только зарегистрированные в квартирах. Но это же как-то странно? Получается, что в квартире, где возник пожар, прописано шесть человек, и они получат поддержку. А я, с двумя маленькими детьми и лежачей мамой, не получу ничего», — отмечает Лидия Инукова.

По ее словам, особенно запомнилось погорельцам общение с «представителем комиссии».

«Представитель комиссии»
Фото: Читатель RostovGazeta

«Его имя никто не запомнил, ведь человек даже не представился. Он заявил, что „мы понакупили дешевого жилья“, и теперь непонятно, что хотим. Говорил: „Вы только посмотрите, что здесь понастроено!“. Так и хотелось спросить, где ж такой специалист раньше был, когда разрешение на строительство дома выдавали», — возмущается Лидия Инукова.

Она добавляет, что на вопрос о возможной поддержке ростовчан, оставшихся без жилья, «представитель комиссии» якобы посоветовал обратиться за помощью к родственникам или же взять кредит.

«Но позвольте, я работаю на двух работах, плачу налоги, как добропорядочный гражданин. А когда я попала в беду и мне требуется помощь — советуют взять кредит? Так я и без этого совета постоянно беру кредиты, у меня мама болеет и двое детей», — отмечает Лидия Инукова.

Фото: Телеграм-канал Алексея Логвиненко

В администрации Октябрьского района Ростова корреспондента RostovGazeta заверили, что вся возможная помощь и поддержка, людям оказывается.

«Об этом подробнее может рассказать заместитель главы по социальным вопросам», — подчеркнули в администрации.

Однако дозвониться заместителю главы не удалось — телефон не отвечал. Для выяснения ситуации редакция RostovGazeta направила официальный запрос. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta выясняла, как после пожара живет в Ростове мальчик, написавший письмо Путину.

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