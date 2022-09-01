В Ростове жильцам сгоревшего в 27 августа дома на Подъездной отказывают в компенсации

«Его имя никто не запомнил, ведь человек даже не представился. Он заявил, что „мы понакупили дешевого жилья“, и теперь непонятно, что хотим. Говорил: „Вы только посмотрите, что здесь понастроено!“. Так и хотелось спросить, где ж такой специалист раньше был, когда разрешение на строительство дома выдавали», — возмущается Лидия Инукова.