Базовый перевозчик аэропорта Платов принял на работу первую девушку-пилота

Девушка с детства мечтала связать свою жизнь с небом. В 2020 году она успешно окончила Сасовское летное училище гражданской авиации, а в 2021 году приступила к переподготовке на тип SSJ-100. Во время учебы Яна показывала только высокие результаты, благодаря чему успешно смогла стать вторым пилотом, в том числе, и зарубежных рейсов.