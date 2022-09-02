rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Базовый перевозчик аэропорта Платов принял на работу первую девушку-пилота

2 сентября 17:55
Фото: Авиакомпания АЗИМУТ
В ростовской авиакомпании «Азимут» взяли на работу первую пилотессу, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

В ростовской авиакомпании «Азимут» взяли на работу первую пилотессу. Ею оказалась Яна Алексеева, она уже выполняет рейсы в качестве второго пилота.

Девушка с детства мечтала связать свою жизнь с небом. В 2020 году она успешно окончила Сасовское летное училище гражданской авиации, а в 2021 году приступила к переподготовке на тип SSJ-100. Во время учебы Яна показывала только высокие результаты, благодаря чему успешно смогла стать вторым пилотом, в том числе, и зарубежных рейсов.

Алексеева отметила, что для нее особая ответственность быть первой пилотессой в авиакомпании. Девушка заверила, что и дальше будет развивать свои профессиональные навыки.

Ранее ростовские феминистки рассказали, почему отошли от дел.

Материалы по теме
С угрозами, но без нападений: в Ростове «бескровно» прошла лекция о феминизме и ЛГБТИщите женщину: почему феминизм не прижился в Ростове«Мы устали кричать в пустоту»: почему феминистки Ростова отошли от дел
#Новости#Алина Заярная#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28