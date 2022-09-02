Ростовский врач рассказал, безопасно ли вакцинироваться от COVID-19 больше трех раз

Ростовские медики не исключают, что шестая волна коронавируса осенью 2022 года, станет последней. Они полагают, что дальнейшие волны COVID-19 будут считаться не пандемией, а лишь сезонной активацией вируса.
«Практически все профильные специалисты настроены оптимистично и считают, что пандемия в мире заканчивается», — отмечает врач поликлиники, не пожелавший публиковать свое имя.
По информации в СМИ, ВОЗ рекомендует вакцинироваться от COVID-19 не более трех раз. Ростовские врачи подчеркивают, что сейчас жители Дона второй раз проходят ревакцинацию.
«В августе я по графику сделал прививку. Теперь будем ждать дальнейших рекомендаций», — делится информацией доктор.
Ранее RostovGazeta сообщала, что на фоне роста заболеваемости COVID-19 жителей Ростова стали приглашать на вакцинацию в августе 2022 года.