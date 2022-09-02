rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовский врач рассказал, безопасно ли вакцинироваться от COVID-19 больше трех раз

2 сентября 09:50
Фото: 1MI
В Ростовской области продолжается ревакцинация от коронавируса. Ростовчанам рекомендуется сделать прививку с защитой на полгода, после чего появятся дальнейшие рекомендации, сообщили RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

Ростовские медики не исключают, что шестая волна коронавируса осенью 2022 года, станет последней. Они полагают, что дальнейшие волны COVID-19 будут считаться не пандемией, а лишь сезонной активацией вируса.

«Практически все профильные специалисты настроены оптимистично и считают, что пандемия в мире заканчивается», — отмечает врач поликлиники, не пожелавший публиковать свое имя.

По информации в СМИ, ВОЗ рекомендует вакцинироваться от COVID-19 не более трех раз. Ростовские врачи подчеркивают, что сейчас жители Дона второй раз проходят ревакцинацию.

«В августе я по графику сделал прививку. Теперь будем ждать дальнейших рекомендаций», — делится информацией доктор.

Ранее RostovGazeta сообщала, что на фоне роста заболеваемости COVID-19 жителей Ростова стали приглашать на вакцинацию в августе 2022 года.

Материалы по теме
Василий Голубев призвал жителей в Ростовской области пройти вакцинацию от COVID-19На вакцинацию зовут жителей Ростова на фоне роста заболеваемости ковидомВ ВОЗ рекомендовали вернуть масочный режим и вакцинацию
#Новости#Эксклюзив#Дарья Демидова#Коронавирус COVID-19
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28