В Ростове могут изменить схему движения автобусного маршрута №75 до Гребного канала

Департамент транспорта города предлагает ростовчанам самим решить, менять или не менять схему движения автобуса. Каждый желающий может проголосовать «за» или «против» инициативы. На момент написания заметки три человека поддержали идею изменения маршрута, один высказался против. Окончательное решение будет принято 11 сентября.