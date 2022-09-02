В Ростове могут изменить схему движения автобусного маршрута №75 до Гребного канала

Жители микрорайона «Ленгородок» выступили с инициативой изменить схему движения автобуса No75. Сейчас он функционирует по маршруту «Гребной канал — ЖК «Акварель». Горожане предлагают расширить маршрут, включив в него остановки на улицах Республиканской, Лесопарковой, Мадояна и Профсоюзной.
Департамент транспорта города предлагает ростовчанам самим решить, менять или не менять схему движения автобуса. Каждый желающий может проголосовать «за» или «против» инициативы. На момент написания заметки три человека поддержали идею изменения маршрута, один высказался против. Окончательное решение будет принято 11 сентября.