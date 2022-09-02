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В Ростове-на-Дону осталось только 200 доз детской вакцины от коронавируса

2 сентября 10:24
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в наличии осталось 200 доз препарата для вакцинации детей от коронавируса, заявил градоначальник Алексей Логвиненко.

В городе продолжается вакцинация от коронавируса. Всего осталось более восьми тысяч доз «Спутника V» и 200 доз «Спутник M» для детей.

«На данный момент доступны 25 стационарных пунктов вакцинации, есть еще восемь мобильных. В больнице № 8 он работает 24 часа в сутки», — уточнил сити-менеджер.

Кроме того, есть возможность сделать прививку от гриппа, для этого следует приходить в поликлинику. Препарата «Совигрипп» в достаточном количестве.

Напомним, что область оказалась в красной зоне из-за роста зараженных коронавирусом. Заболеваемость резко начала расти в августе. Каждый день подтверждают сотни новых случаев.

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