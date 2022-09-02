В Ростове-на-Дону осталось только 200 доз детской вакцины от коронавируса

В городе продолжается вакцинация от коронавируса. Всего осталось более восьми тысяч доз «Спутника V» и 200 доз «Спутник M» для детей.
«На данный момент доступны 25 стационарных пунктов вакцинации, есть еще восемь мобильных. В больнице № 8 он работает 24 часа в сутки», — уточнил сити-менеджер.
Кроме того, есть возможность сделать прививку от гриппа, для этого следует приходить в поликлинику. Препарата «Совигрипп» в достаточном количестве.
Напомним, что область оказалась в красной зоне из-за роста зараженных коронавирусом. Заболеваемость резко начала расти в августе. Каждый день подтверждают сотни новых случаев.