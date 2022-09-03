Донские казаки отправились в ЛДНР, а в Ростове невезучий водитель провалился в яму

С начала СВО 24 февраля текущего года к службе в рядах военных и Росгвардии приступили несколько тысяч донских казаков, которые отправились в Республики Донбасса, чтобы помочь с защитой гражданских лиц. Еще более 700 казаков присоединились к спецоперации, вызвавшись в качестве добровольцев.