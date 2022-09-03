Донские казаки отправились в ЛДНР, а в Ростове невезучий водитель провалился в яму

На защиту
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что более 700 донских казаков решили присоединиться к спецоперации на Украине в качестве добровольцев.
С начала СВО 24 февраля текущего года к службе в рядах военных и Росгвардии приступили несколько тысяч донских казаков, которые отправились в Республики Донбасса, чтобы помочь с защитой гражданских лиц. Еще более 700 казаков присоединились к спецоперации, вызвавшись в качестве добровольцев.
Цена невнимательности
В социальных сетях очевидцы опубликовали предупреждение о ямах в центре Ростова. Горожане рассказали, что на днях на улице Мечникова провалилось дорожное покрытие асфальта, один из водителей не заметил дефектов и угодил прямо в провал на своем автомобиле.
«Проваливается асфальт, когда едешь. Будьте осторожны, а лучше это место объезжать», — обратился к жителям Ростова автор публикации.
А вот ростовчан обеспокоил другой вопрос — кто будет нести материальную ответственность за ремонт поврежденного автомобиля, ушедшего под землю.
Да будет свет
Компания «Донэнерго» предупредила ростовчан о волне массовых отключений электроэнергии, которая ожидает их на следующей рабочей неделе с понедельника, 5 сентября.
Так первыми без света останутся жители улиц Авиационной, Выборгской, Калинина, а также улиц 6-й Кольцевой, Крайней, Мадояна, Профсоюзной, Разина и других.
Во вторник, 6 сентября, отключения ожидаются в Ворошиловском и Кировском районах на улицах Нансена, Пешкова, Березовской, Рылеева, а также улицу Зырянскую с переулками Туркменским, Молдавским и другими.