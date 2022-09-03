Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове-на-Дону с 5 по 11 сентября

В понедельник, 5 сентября, обесточат улицы Авиационная, Выборгская, Калинина, 6-я Кольцевая, Крайняя, Мадояна, Осипенко, Профсоюзная, Разина, переулок Энтузиастов.
Во вторник света не будет на улицах Отдыха, Краснопресненская, Нансена, Центральная, Рылеева, Пешкова, Березовская, Гатчинская. Это затронет улицы и переулки Туркменский, Молдавский, Маяковского, Нежинская, Гурьевская, Абхазская, Новозыбковский, Зырянский, Чернышевского, Зырянская, Завкомовская, Цюрупы.
В среду электричество выключат в переулках Спектральный, Млечный, на улицах Гершеля, Бредихина, Осевая, Кеплера.
В четверг это коснется улиц Гершеля, Бредихина, Осевая, Кеплера, Бесселя, Лапласа, Обсерваторная, Струве. В пятницу свет выключат на улицах Выборгская, Калинина, Авиационная, Жмайлова и проспекте Стачки.