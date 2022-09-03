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Оставшиеся без коммуникаций ростовчане выстроились с пустыми ведрами

3 сентября 10:46
Фото: соцсети
Жильцы дома в переулке Кривошлыковский, 4 в Ростове-на-Дону, у которых отключили свет и воду, провели тематический флешмоб, сообщили они в соцсетях.

Жильцы рассказали, что коммуникации отключили еще 31 августа. Их пытались оставить без газа, но сделать этого они не дали.

Теперь более 10 человек устроили акцию возле дома. Они стояли с пустыми ведрами, чтобы привлечь к себе внимание.

Ростовчане ранее рассказывали, что уже писали заявления в различные инстанции, в том числе прокуратуру и следственный комитет.

Напомним, что дом признали аварийным, после чего началось расселение из-за трещин на стенах. Но часть жильцов отказалась покидать квартиры, требуя провести ремонт.

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#Новости#Происшествия
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