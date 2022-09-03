Оставшиеся без коммуникаций ростовчане выстроились с пустыми ведрами

Жильцы рассказали, что коммуникации отключили еще 31 августа. Их пытались оставить без газа, но сделать этого они не дали.
Теперь более 10 человек устроили акцию возле дома. Они стояли с пустыми ведрами, чтобы привлечь к себе внимание.
Ростовчане ранее рассказывали, что уже писали заявления в различные инстанции, в том числе прокуратуру и следственный комитет.
Напомним, что дом признали аварийным, после чего началось расселение из-за трещин на стенах. Но часть жильцов отказалась покидать квартиры, требуя провести ремонт.