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«Это приведет к захоронениям»: ростовчане высказались о ситуации в Кривошлыковском

2 сентября 09:30
Фото: Телеграм-канал/Кривошлыковский4
В Ростове-на-Дону жителям аварийного дома в переулке Кривошлыковский, 4 пытаются отключить коммуникации, что вызвало недовольство среди части горожан, обсуждение началось в соцсетях.

Напомним, что дом признали аварийным и после началась эвакуация людей из-за трещин на стенах, которые стали расползаться. Часть людей переехала, другие остались и добиваются проведения ремонта здания.

Перед 1 сентября жильцы заявили, что им отключили воду и электричество, а также пытались оставить без газа. Но сделать они этого не дали, но теперь им приходится круглосуточно дежурить.

Одной из женщин стало плохо, после чего горожане написали, что «здесь появятся захоронения».

«Сил и терпения вам», — поддерживают жильцов горожане. Некоторые называют происходящее произволом.

Местные жители рассказали, что уже обратились в прокуратуру и следственный комитет.

Стало также известно, что отключение от электроснабжения и водоснабжения дома объяснили ошибкой сотрудников коммунальных служб.

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#Новости#Илья Протвинов#Происшествия
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