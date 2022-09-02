«Это приведет к захоронениям»: ростовчане высказались о ситуации в Кривошлыковском

Напомним, что дом признали аварийным и после началась эвакуация людей из-за трещин на стенах, которые стали расползаться. Часть людей переехала, другие остались и добиваются проведения ремонта здания.
Перед 1 сентября жильцы заявили, что им отключили воду и электричество, а также пытались оставить без газа. Но сделать они этого не дали, но теперь им приходится круглосуточно дежурить.
Одной из женщин стало плохо, после чего горожане написали, что «здесь появятся захоронения».
«Сил и терпения вам», — поддерживают жильцов горожане. Некоторые называют происходящее произволом.
Местные жители рассказали, что уже обратились в прокуратуру и следственный комитет.
Стало также известно, что отключение от электроснабжения и водоснабжения дома объяснили ошибкой сотрудников коммунальных служб.