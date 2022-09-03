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В Новочеркасске глава администрации Аксайского района стал войсковым атаманом

3 сентября 11:41
Фото: donland.ru
В Новочеркасске донские казаки назначили войскового атамана, об этом сообщил портал Don24.

В субботу, 3 сентября, в Новочеркасске прошло собрание XXVIII Войскового круга Всевеликого войска Донского, в ходе которого глава администрации Аксайского района Сергей Бодряков получил звание войскового атамана.

Сергей Бодряков исполнял обязанности атамана с середины июня после ухода своего предшественника Виталия Бобыльченко. За кандидатуру Бодрякова проголосовали 448 из 450 делегатов.

Ранее в RostovGazeta рассказали, почему Большой казачий Круг стал причиной скандалов в прошлом году. Именно в 2021 году стало известно, что не все казаки были довольны работой действующего атамана. Во время голосования на Круге только 213 голосов отдали в пользу положительной оценки результатов работы Бобыльченко, а источник издания заявил, что часть волгоградских делегатов должны были проголосовать за атамана по требованию местных органов власти.

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