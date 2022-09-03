В Новочеркасске глава администрации Аксайского района стал войсковым атаманом

Ранее в RostovGazeta рассказали, почему Большой казачий Круг стал причиной скандалов в прошлом году. Именно в 2021 году стало известно, что не все казаки были довольны работой действующего атамана. Во время голосования на Круге только 213 голосов отдали в пользу положительной оценки результатов работы Бобыльченко, а источник издания заявил, что часть волгоградских делегатов должны были проголосовать за атамана по требованию местных органов власти.