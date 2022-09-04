Почти 19 млн рублей вложат в ремонт доходного дома Фрумсона в Ростове-на-Дону

Подрядчика выберут в рамках электронного аукциона. Начальная цена контракта составляет 18,8 миллиона рублей.
Само здание расположено на улице Серафимовича, 62/59. Приступить к работам нужно будет в течение двух дней после подписания контракта.
Срок выполнения работ не может превышать 75 дней. Строительный объем помещений составляет более 980 квадратных метров.
Заказчик не будет предоставлять складские помещения, раздевалки, душевые, питание и места для проживания работников. Ремонт проведут на первом этаже и приспособят помещения для современного использования.