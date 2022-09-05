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Врач рассказал о действии масочного режима в Ростовской области

5 сентября 09:05
Фото: 1MI
Масочный режим не отменяли. По сути, он существует в виде рекомендаций. Разве что упразднено наказание за отсутствие масок, сообщили RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

Медики поясняют, что несмотря на отсутствие строгого контроля, многие ростовчане и сегодня, опасаясь заразиться коронавирусом, продолжают носить маски в местах скопления людей— в магазинах, в транспорте. И это, по мнению докторов, правильно.

«Ведь рекомендации носить маски не снимались. Это же абсолютно нормально, защищаться во время усиления заболеваемости», — отмечает врач-терапевт, не пожелавший публиковать свое имя.

Собеседник подчеркивает, что носить маску постоянно нет никакой необходимости, поскольку вирус не живет в воздухе. Заражение происходит от человека к человеку. По его словам, для надежной защиты, маску нельзя надевать повторно. А после снятия с лица, ее следует выбросить.

«С масками сейчас нет никаких проблем. Человеку ничего не стоит бросить себе в сумку на день 5-6 масок», — подчеркивает врач.

Ранее RostovGazeta выясняла, когда в Ростовской области из-за новой волны коронавируса официально введут масочный режим.

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#Новости#Эксклюзив#Дарья Демидова#Коронавирус COVID-19
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