Врач рассказал о действии масочного режима в Ростовской области

Собеседник подчеркивает, что носить маску постоянно нет никакой необходимости, поскольку вирус не живет в воздухе. Заражение происходит от человека к человеку. По его словам, для надежной защиты, маску нельзя надевать повторно. А после снятия с лица, ее следует выбросить.