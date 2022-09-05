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Ясная и прохладная погода ожидается на этой неделе в Ростове

5 сентября 07:02
Фото: 1MI
Новая рабочая неделя в Ростове-на-Дону будет прохладной, но преимущественно без осадков, сообщили синоптики.

В понедельник 5 сентября в городе пасмурно и около +21 С, дождей в первый день недели не обещают. Ветер северный, 4 метра в секунду.

В ночь на 6 сентября столбик термометра опустится до +10 С, а днем во вторник будет не выше +19 С и переменная облачность

В среду 7 сентября станет еще холодней, днем обещают не выше +18 С, ветер северо-западный, слабый. Ночи 6 и 7 сентября будут самыми холодными на этой неделе с температурой воздуха +7...+9 С.

В четверг потеплеет до +21 С, но осадков 8 сентября также не прогнозируют.

В пятницу пойдет дождь, а температура воздуха увеличится до +23 С.

Напомним, синоптики пообещали резкое похолодание в Ростове в первую декаду сентября.

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