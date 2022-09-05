Ясная и прохладная погода ожидается на этой неделе в Ростове

В понедельник 5 сентября в городе пасмурно и около +21 С, дождей в первый день недели не обещают. Ветер северный, 4 метра в секунду.
В ночь на 6 сентября столбик термометра опустится до +10 С, а днем во вторник будет не выше +19 С и переменная облачность
В среду 7 сентября станет еще холодней, днем обещают не выше +18 С, ветер северо-западный, слабый. Ночи 6 и 7 сентября будут самыми холодными на этой неделе с температурой воздуха +7...+9 С.
В четверг потеплеет до +21 С, но осадков 8 сентября также не прогнозируют.
В пятницу пойдет дождь, а температура воздуха увеличится до +23 С.