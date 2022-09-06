Завод по ремонту танков и бронетехники построят в Ростовской области

Автобронетанковый ремонтный завод площадью около 260 тысяч квадратных метров будет располагаться в военном городке №69 в Каменске-Шахтинском. На территории объекта построят штаб, несколько складов, овощехранилище, цеха, убежище, пожарное депо, контрольно-пропускные пункты и другие здания.
Регистрацию завода должны завершить не позднее, чем через четыре месяца, а в течение двух месяцев для объекта выберут руководителя. На заводе будут работать 227 гражданских лиц, которые обеспечат ремонт бронетанковой и автомобильной техники Минобороны РФ.