Завод по ремонту танков и бронетехники построят в Ростовской области

Регистрацию завода должны завершить не позднее, чем через четыре месяца, а в течение двух месяцев для объекта выберут руководителя. На заводе будут работать 227 гражданских лиц, которые обеспечат ремонт бронетанковой и автомобильной техники Минобороны РФ.