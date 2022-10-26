rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Губернатор Голубев рассказал, как санкции повлияли на экономику в Ростовской области

26 октября 14:13
Фото: donland.ru
Василий Голубев

Губернатор Ростовской области считает стабильной ситуацию в экономике региона

Губернатор Ростовской области Василий Голубев охарактеризовал экономическую и социальную ситуацию в регионе как стабильную, заявление об этом он сделал на очередном заседании регионального правительства.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев высказался о мерах поддержки граждан в условиях санкционного давления. В частности, он вспомнил о федеральной помощи предпринимателям. Так, для них были расширены возможности льготных кредитов. Деньги, полученные в рамках государственного кредитования, бизнесмены могут тратить на закупку наиболее значимой импортной продукции.

Также помощь оказывается тем предпринимателям, кто оказался призван в рамках частичной мобилизации. Они получат отсрочку от уплаты налогов и кредитные каникулы. Также если из-за частичной мобилизации коммерсант не смог выполнить условия контрактов, штрафные санкции против него вводиться не будут.

Британцы критикуют планы их правительства по борьбе с кризисом
Узнать подробнее

Голубев подчеркнул, что все меры поддержки созданы для сохранения предприятий и рабочих мест. Выйти из кризисной ситуации без издержек не получится, однако власти всеми силами стараются их минимизировать. «В целом ситуацию в экономике и социальной сфере я оцениваю как стабильную», — констатировал губернатор.

Однако сразу же вспомнил о том, что санкционное давление на Россию будет продолжаться, а, значит, государству и обществу еще предстоит бороться с влиянием негативных факторов. Для этого необходима стабильная работа всех систем жизнеобеспечения.

Ранее стало известно, что ростовчанки стали экономить на беременности и родах из-за кризиса.

Читайте также:
Ростовчанки стали экономить на беременности и родах из-за кризиса«У всех кризис»: ростовчане гадают, куда могли уехать местные проституткиМинеева на Неделе российского ритейла: Кризис объединил бизнес-сообщества
#Новости#Ростовская область#Голубев Василий Юрьевич#Голубев#Спецоперация#Санкции#Помощь мобилизованным#Помощь#Мобилизация#Виктория Прутковская
Подпишитесь
Как дети: в Ростовской области ждут первого снега и ловят местного Спайдермена
Сегодня, 18:24
По запаху рыбы не найти: поймавший Чикатило следователь рассказал о каменском маньяке
Сегодня, 16:42
Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области
Сегодня, 15:37
В Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги
Сегодня, 18:13
Климатолог Иошпа рассказал, как изменился климат за последние 100 лет в Ростове
Сегодня, 11:20
Нахрайон, Нахаловка и Полуденка: как разрастался Ростов-на-Дону
Сегодня, 00:12