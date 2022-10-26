Губернатор Ростовской области Василий Голубев высказался о мерах поддержки граждан в условиях санкционного давления. В частности, он вспомнил о федеральной помощи предпринимателям. Так, для них были расширены возможности льготных кредитов. Деньги, полученные в рамках государственного кредитования, бизнесмены могут тратить на закупку наиболее значимой импортной продукции.
Также помощь оказывается тем предпринимателям, кто оказался призван в рамках частичной мобилизации. Они получат отсрочку от уплаты налогов и кредитные каникулы. Также если из-за частичной мобилизации коммерсант не смог выполнить условия контрактов, штрафные санкции против него вводиться не будут.
Голубев подчеркнул, что все меры поддержки созданы для сохранения предприятий и рабочих мест. Выйти из кризисной ситуации без издержек не получится, однако власти всеми силами стараются их минимизировать. «В целом ситуацию в экономике и социальной сфере я оцениваю как стабильную», — констатировал губернатор.
Однако сразу же вспомнил о том, что санкционное давление на Россию будет продолжаться, а, значит, государству и обществу еще предстоит бороться с влиянием негативных факторов. Для этого необходима стабильная работа всех систем жизнеобеспечения.
Ранее стало известно, что ростовчанки стали экономить на беременности и родах из-за кризиса.