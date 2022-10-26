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В Ростове на месяц с 19 ноября перекроют проезд автомобилей по центру города

26 октября 06:30
Фото: Яндекс.Карты
Ул. Ульяновская в Ростове
В Ростове из-за строительства инженерных сооружений на месяц собираются перекрыть проезд по нескольким улицам в центре, об этом сообщили в администрации города.

Департамент автодорог объявил, что в Ростове планируется провести работы по прокладке водопровода по улице Ульяновской. Из-за этого в период с 19 ноября по 20 декабря будут ограничено движение по это улице от переулка Газетного до проспекта Ворошиловского.

На этот же срок введут ограничения проезда на улице Верхненольной в Нахичевани, где собираются провести реконструкцию канализационной линии. Проезд будет запрещен на участке от СКК до перекрестка Нижненольной с Мясникова.

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Аналогичные ограничения будут действовать на участке по улице Верхненольной от дома № 24 до СКК, причиной этого станет реконструкция коллектора. Ограничения будут действовать в течение месяца. 

Ранее в Ростове предупредили о масштабном отключении воды из-за ремонта

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#Надежда Пустяк#Город#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Строительство#Дорога#Ремонт#Ограничения
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