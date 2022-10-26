Департамент автодорог объявил, что в Ростове планируется провести работы по прокладке водопровода по улице Ульяновской. Из-за этого в период с 19 ноября по 20 декабря будут ограничено движение по это улице от переулка Газетного до проспекта Ворошиловского.
На этот же срок введут ограничения проезда на улице Верхненольной в Нахичевани, где собираются провести реконструкцию канализационной линии. Проезд будет запрещен на участке от СКК до перекрестка Нижненольной с Мясникова.
Аналогичные ограничения будут действовать на участке по улице Верхненольной от дома № 24 до СКК, причиной этого станет реконструкция коллектора. Ограничения будут действовать в течение месяца.
Ранее в Ростове предупредили о масштабном отключении воды из-за ремонта