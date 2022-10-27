Двое мобилизованных бойцов из Сальска погибли во время спецоперации

По информации Donday, Влада Пономаренко и Александра Уварова мобилизовали в сентябре. У них оказались нужны воинские специальности.
«Во время выполнения боевых задач они погибли. У одного из бойцов остались двое детей», — сказано в сообщении СМИ.
Отмечается, что похороны состоялись 26 октября в Сальске. Обстоятельства гибели не раскрываются.
Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее стало известно, что возвращение мобилизованных многодетных отцов в Ростовской области займет два-три дня.