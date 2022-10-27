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Двое мобилизованных бойцов из Сальска погибли во время спецоперации

27 октября 11:59
Фото: mil.ru
СМИ заявили о гибели в спецоперации двоих жителей Ростовской области, которых коснулась частичная мобилизация.

По информации Donday, Влада Пономаренко и Александра Уварова мобилизовали в сентябре. У них оказались нужны воинские специальности.

«Во время выполнения боевых задач они погибли. У одного из бойцов остались двое детей», — сказано в сообщении СМИ.

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Отмечается, что похороны состоялись 26 октября в Сальске. Обстоятельства гибели не раскрываются.

Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется. 

Ранее стало известно, что возвращение мобилизованных многодетных отцов в Ростовской области займет два-три дня.

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