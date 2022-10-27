rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Ростовчане пожаловались, что полтора часа ждали городской автобус

27 октября, 10:26
В ожидании автобусов № 94 и № 96 ростовчане полтора часа простояли на остановке. Об этом они сообщили корреспонденту RostovGazeta.

Ростовчане рассказывают, что вчера, 25 октября, на остановке ГАИ на Таганрогском шоссе ровно полтора часа ждали прибытие автобусов № 94 или № 96.

«Это было в шестом часу, уже темнело. А транспорта так и не было. Представляете, что было, когда автобус все-таки пришел?» - возмущаются люди.

Суд решит судьбу перевозчика маршрутов №94 и 96 в Ростове
Узнать подробнее

По их словам, влезть в прибывший через полтора часа автобус удалось далеко не всем. Большинство людей продолжили стоять на остановке.

«Вроде как сообщалось о проверках автобусного движения. А что проверять, если автобусов нет?» - негодуют ростовчане.

В компании «Ипопат-Юг», которая обслуживает маршруты № 94 и № 96 удивились столь длительному ожиданию общественного транспорта. Поинтересовались у корреспондента RostovGazeta когда и в какое время это было.

«Будем разбираться, что случилось», - подчеркнули в компании.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в 2023 году ростовчане рискуют остаться без общественного транспорта. 

 

Читайте также:
Логвиненко анонсировал перевод общественного транспорта в Ростове на новую системуПроезд в общественном транспорте в Батайске подорожает с 1 ноября до 30 рублейВ Ростовской области каждый пятый житель в ужасе от общественного транспорта
#Дарья Демидова#Общество#Город#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов#Ростовская область#Городская среда#Общественный транспорт#Автобусы
Подпишитесь
Как дети: в Ростовской области ждут первого снега и ловят местного Спайдермена
Сегодня, 18:24
По запаху рыбы не найти: поймавший Чикатило следователь рассказал о каменском маньяке
Сегодня, 16:42
Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области
Сегодня, 15:37
В Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги
Сегодня, 18:13
Климатолог Иошпа рассказал, как изменился климат за последние 100 лет в Ростове
Сегодня, 11:20
Нахрайон, Нахаловка и Полуденка: как разрастался Ростов-на-Дону
Сегодня, 00:12