Ростовчане пожаловались, что полтора часа ждали городской автобус

Ростовчане рассказывают, что вчера, 25 октября, на остановке ГАИ на Таганрогском шоссе ровно полтора часа ждали прибытие автобусов № 94 или № 96.
«Это было в шестом часу, уже темнело. А транспорта так и не было. Представляете, что было, когда автобус все-таки пришел?» - возмущаются люди.
По их словам, влезть в прибывший через полтора часа автобус удалось далеко не всем. Большинство людей продолжили стоять на остановке.
«Вроде как сообщалось о проверках автобусного движения. А что проверять, если автобусов нет?» - негодуют ростовчане.
В компании «Ипопат-Юг», которая обслуживает маршруты № 94 и № 96 удивились столь длительному ожиданию общественного транспорта. Поинтересовались у корреспондента RostovGazeta когда и в какое время это было.
«Будем разбираться, что случилось», - подчеркнули в компании.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в 2023 году ростовчане рискуют остаться без общественного транспорта.