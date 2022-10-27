Прием заявок будут проводить до 30 ноября, а уже 15 декабря определят операторов, которые будут заниматься строительством, обслуживанием и развитием зарядной инфраструктуры региона в рамках плана развития, установленного на период до 2024 года с перспективой до 2030 года. При этом уже 25 декабря операторам начнут перечислять средства, выделенные в рамках господдержки.