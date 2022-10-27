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В Ростовской области в декабре выберут операторов зарядки электротранспорта

27 октября 08:31
Фото: Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz)/CC BY SA 4.0/wiki
В Ростовской области в декабре выберут и заключат контракты с операторами станций зарядки электротранспорта до 2024 года, об этом сообщили на портале донского правительства.

Власти рассказали, что уже 20 ноября на едином портале правительства и Минпрома и энергетики Ростовской области опубликуют извещение о начале отбора инвесторов, претендующих на государственную поддержку, чтобы заняться развитием зарядной инфраструктуры для электротранспорта. 

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Прием заявок будут проводить до 30 ноября, а уже 15 декабря определят операторов, которые будут заниматься строительством, обслуживанием и развитием зарядной инфраструктуры региона в рамках плана развития, установленного на период до 2024 года с перспективой до 2030 года. При этом уже 25 декабря операторам начнут перечислять средства, выделенные в рамках господдержки. 

Ранее власти объявили, когда в Ростове приступят к тесту нового электробуса с зарядной станцией.

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