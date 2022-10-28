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Минстрой подал в суд на подрядчика Донского инфекционного центра за 35,5 млн рублей

28 октября 06:42
Фото: 1MI
Министерство строительства Ростовской области подало в суд за срыв сроков на подрядчика Донского инфекционного центра, информация об этом появилась в электронной картотеке арбитражного суда.

Министерство строительства Ростовской области подало в Арбитражный суд иск на подрядчика, который занимался строительством Донского инфекционного центра. Чиновники хотят взыскать с него 35,5 миллиона рублей пени за срыв сроков возведения объекта.

Контракт между Минстроем и подрядчиком был заключен в июне 2020 года, по его условиям сдать объект в эксплуатацию должны были уже в июле 2021 года. Однако сторона подрядчика не исполнила, взятые на себя обязательства, в срок и, более того, потребовала пересмотреть условия контракта, добавив к его сумме дополнительный миллиард рублей. Таким образом, возведение инфекционного центра подорожало до 3,6 миллиарда рублей.

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Минстрой, тем временем, продолжал подавать подрядчику претензии о сроках. Ответа на них так и не последовало.

В итоге строительство значительно затянулось, первый его этап выполнили только в декабре 2021 года, второй и третий этап до сих пор находятся в работе.

Тем временем, власти решили в честь кого назовут Донской инфекционный центр. Выяснилось, что ему дадут имя Зинаиды Ермольевой — изобретательницы пенициллина.

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#Алина Заярная#Общество#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов#Строительство#Суд
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