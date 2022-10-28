Контракт между Минстроем и подрядчиком был заключен в июне 2020 года, по его условиям сдать объект в эксплуатацию должны были уже в июле 2021 года. Однако сторона подрядчика не исполнила, взятые на себя обязательства, в срок и, более того, потребовала пересмотреть условия контракта, добавив к его сумме дополнительный миллиард рублей. Таким образом, возведение инфекционного центра подорожало до 3,6 миллиарда рублей.