Певица Земфира раскритиковала You-Tube канал уроженки Ростова-на-Дону журналистки Катерины Гордеевой* . Артистка назвала ростовчанку непрофессиональной и скучной.
«Никогда не нравились эти оленьи глаза и бесхребетная позиция», — заявила артистка. Также она указала, что творчество Гордеевой «есть с чем сравнивать», однако сразу оговорила, что это только ее личное мнение.
Сама ростовчанка выпады рок-звезды в свою сторону пока не комментировала.
*Катерина Гордеева признана иностранным агентом министерством юстиции РФ.
Ранее RostovGazeta рассказала, как ростовские знаменитости потеряли 19 миллионов подписчиков после блокировки социальных сетей.