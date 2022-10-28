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Певица Земфира раскритиковала уроженку Ростова журналистку Катерину Гордееву*

28 октября 10:26
Фото: Denhud/CC BY SA 3.0 / wikimedia.org
Земфира

Певица Земфира раскритиковала уроженку Ростова журналистку Катерину Гордееву

Певица Земфира назвала непрофессиональной и скучной уроженку Ростова-на-Дону, признанную иноагентом журналистку Катерину Гордееву*, заявление об этом она сделала в соцсетях.

Певица Земфира раскритиковала You-Tube канал уроженки Ростова-на-Дону журналистки Катерины Гордеевой* . Артистка назвала ростовчанку непрофессиональной и скучной.

«Никогда не нравились эти оленьи глаза и бесхребетная позиция», — заявила артистка. Также она указала, что творчество Гордеевой «есть с чем сравнивать», однако сразу оговорила, что это только ее личное мнение.

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Сама ростовчанка выпады рок-звезды в свою сторону пока не комментировала.

*Катерина Гордеева признана иностранным агентом министерством юстиции РФ.

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